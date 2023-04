Siate stanchi di passare le serate giocando a Monopoli? State distruggendo tutte le vostre amicizie a causa delle partite a Risiko? Bè Activision ha pensato a voi che, stanchi dei soliti vecchi giochi da tavolo, dal prossimo anno potrete giocare a Call of Duty. No non intendiamo il videogioco che noi tutti ben conosciamo, bensì il nuovo gioco da tavolo di Call of Duty.

In arrivo il prossimo anno il nuovo gioco da tavolo di Call of Duty

Activision, software house dietro al franchising di Call of Duty, uno degli sparatutto più famosi nel settore gaming, ha collaborato con l’editore di giochi da tavolo Arcane Wonders, insieme a Genuine Entertainment ed Evolution per realizzare Call of Duty: The Board Game.

Stando a quanto riportato sembra che il gioco sia una miscela frenetica di combattimento, strategia e pianificazione tattica, ma purtroppo il video di lancio del gioco, che potete vedere qui sotto, non ci dà alcun tipo di informazione sul funzionamento e sull’esperienza ludica che offrirà.

Quel poco che si sa al momento è che i giocatori impersoneranno dei soldati, combattendo contro gli avversari grazie ad una serie di abilità di combattimento e armi varie; dovrebbero essere presenti una serie di scenari e modalità di gioco tra cui scegliere, mentre l’azione dovrebbe svolgersi su diverse mappe iconiche della serie di videogiochi.

Come potete notare dunque, al momento si sa poco o niente sul futuro gioco da tavolo di Call of Duty ma, se per qualche strano caso foste interessati all’acquisto, sappiate che i preordini partiranno questo autunno su Kickstarter; per allora speriamo che venga condiviso qualche dettaglio in più.

