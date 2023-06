Nella serata di ieri, al termine di una riunione del Consiglio dei Ministri è stato presentato il disegno di legge che mira a introdurre alcune modifiche al codice della strada, presentato in conferenza stampa dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

Fra le novità più rilevanti, ci sono un aumento dei casi per cui è prevista la sospensione della patente di guida, l’obbligo di casco, targa e assicurazione per l’uso dei monopattini elettrici e un generale inasprimento delle sanzioni, novità che dovranno in ogni caso passare dal parlamento ed essere approvate poi dalle due camere prima dell’ufficialità definitiva.

Le novità previste per il codice della strada

Con l’approvazione del Consiglio dei Ministri si concretizza un atteso disegno di legge che prospetta per il codice della strada diverse novità significative, molte delle quali già ampiamente anticipate dal ministro Salvini.

Inasprimento delle misure contro alcol e droghe

Una delle misure più importanti riguarda la guida sotto l’effetto di alcol e droghe, questione per la quale si prevede il ritiro della patente per chiunque venga sorpreso a guidare dopo aver assunto droghe, anche in mancanza di uno stato di alterazione psico-fisica, patente che non potrà essere nuovamente conseguita prima di tre anni.

Per quanto riguarda invece la guida in stato di ebbrezza, il disegno di legge inasprisce le misure per le persone già condannate per aver guidato con un tasso alcolemico fra 0,5 e 1,5 grammi per litro alle quali sarà vietato guidare sotto l’effetto di alcol a prescindere dalla quantità assunta. Questi ultimi, ai quali viene apposto il codice 68, dovranno inoltre sottoporre la patente a revisione con visita medica, far fronte all’aumento di un terzo delle sanzioni previste per la guida sotto l’influenza di alcol e installare l’alcolock, un sistema collegato al motore dell’auto che ne impedisce l’avvio qualora rilevi un tasso alcolemico superiore allo zero.

Smartphone alla guida, neopatentati e altre novità

Altro tassello centrale delle modifiche al codice della strada riguarda l’utilizzo dello smartphone mentre si è alla guida. Il disegno di legge prevede in questo caso la sospensione della patente da un minimo di 7 a un massimo di 20 giorni a seconda del saldo dei punti; periodo che viene raddoppiato in caso d’incidente.

Sono previste delle novità anche per quanto riguarda i neopatentati, i quali non potranno guidare auto con rapporto superiore a 55 kW/t e non oltre i 70 kW (95 cavalli) prima dei tre anni dal conseguimento della patente. Inoltre, se da minorenni si è stati sorpresi alla guida senza patente e sotto effetto di droghe non sarà possibile conseguire la patente prima del compimento di 24 anni. Viceversa, sono previsti due punti extra della patente per i giovani che frequentano dei corsi sulla sicurezza stradale.

Fra le altre novità, segnaliamo l’introduzione di una sorta di safety car in caso di gravi incidenti autostradali per rallentare la circolazione e un generale inasprimento delle sanzioni per la guida in contromano e per la sosta vietata di auto, monopattini e altri mezzi.

Monopattini, bici e ufficialità

Per quanto riguarda l’utilizzo dei monopattini elettrici, il nuovo disegno di legge prevede l’introduzione dell’obbligo di targa, assicurazione e casco. Si è parlato in precedenza anche di misure simili per le biciclette, ma al momento non sono emersi dettagli al riguardo. I veicoli in sharing saranno dotati di un sistema di geofencing, una tecnologia che crea un perimetro virtuale entro il quale i mezzi possono circolare.

Maggiori dettagli e informazioni arriveranno quando il governo pubblicherà il testo del disegno di legge, di cui è possibile trovare una breve sintesi nel comunicato stampa relativo. Come anticipato, al momento c’è soltanto l’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri; l’iter prevede poi che il testo venga discusso in parlamento e quindi approvato dalle due camere. Per questo, prima dell’approvazione definitiva è molto probabile che subisca diverse modifiche, risoluzione che in ogni caso potrebbe arrivare fra vari mesi, entro il mese di ottobre secondo quando ha detto il ministro Salvini.

