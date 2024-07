Spostarsi con un monopattino elettrico è un modo eco-friendly e smart di muoversi nella giungla cittadina, sia che venga utilizzato come mezzo principale che per la mobilità last mile, ma capire qualcosa sulle regole per i monopattini elettrici è un’impresa.

Non tutti sanno, ad esempio, che fino al luglio 2019 tutti i mezzi per la micromobilità elettrica come monopattini elettrici, segway, monowheel, boosted board e hoverboard erano considerati fuorilegge. Successivamente, con il decreto Milleproroghe furono fissati i paletti per la circolazione su strada dei monopattini, mezzi su cui ci concentriamo in questo articolo. Da allora, i monopattini elettrici sono stati oggetto di forti critiche e varie rivisitazioni della normativa vigente riguardo la loro circolazione; molto spesso, facendo ancora più confusione invece che chiarezza.

Sia che abbiate già acquistato un monopattino elettrico o vi stiate informando sulla normativa in anticipo, potreste essere interessati alla guida che abbiamo stilato sulle caratteristiche da tenere in considerazione per l’acquisto di un monopattino, così da trovare quello che si adatta perfettamente alle vostre esigenze.

Detto questo, andiamo ad analizzare le principali norme di omologazione e guida su strada da rispettare per assicurare a noi e a chi ci sta intorno una guida serena e senza spiacevoli intoppi.

Video guida breve ed efficace

Le nuove regole attualmente in vigore

L’ultimo decreto del ministero delle Infrastrutture che sancisce le nuove regole per i monopattini risale al 18 agosto 2022 ed è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il giorno 30 agosto (qui il testo completo). Tra le altre cose, il decreto ministeriale stabilisce quali sono le caratteristiche tecniche di cui i monopattini devono essere in possesso per essere dichiarati a norma di legge. Le due novità più importanti riguardano l’impiego dei freni su tutte e due le ruote e l’installazione degli indicatori di svolta.

Nei prossimi paragrafi andremo a fare un sunto delle pagine del disegno legge, individuando esattamente quali sono le regole da rispettare per chi desidera spostarsi in sicurezza con il proprio monopattino elettrico.

Caratteristiche tecniche generali

L’articolo 2 del decreto legge dello scorso 30 agosto definisce le caratteristiche generali dei monopattini elettrici:

Potenza nominale continua del motore elettrico: pari o inferiore a 0,50 kW

Diametro minimo dei pneumatici: 203,2 mm (corrispondenti a 8”)

Obbligatorio l’uso di un regolatore di velocità (limite generale fissato a 20 km/h, fino a 6 km/h nelle aree pedonali)

Dimensioni massime dei monopattini: 2.000 mm di lunghezza, 750 mm di larghezza (incluso il manubrio ed escluse le frecce), 1.500 mm di altezza

Massa del veicolo a vuoto: 40 kg

Obbligatoria la certificazione CE

Obbligo di riportare l’indicazione del carico massimo in condizioni di uso normali

Importante: i monopattini elettrici dotati di sella non possono circolare, il conducente dovrà per forza di cose stare in piedi. Sembra banale, eppure lo ricordiamo: il monopattino elettrico è un mezzo personale, ed è severamente vietato trasportare oggetti, persone o animali.

Impianto frenante

Per quanto riguarda l’impianto frenante, l’articolo 3 del decreto ministeriale del 18 agosto 2022 stabilisce che i monopattini elettrici per essere a norma di legge devono avere il freno su entrambe le ruote. A questo proposito, viene specificato che l’impianto frenante “deve essere indipendente per ciascun asse” e “agire sulla ruota o sul mozzo, oppure sugli organi di trasmissione”.

Luci, catadiottri e segnalatore acustico

L’articolo 4 definisce invece la dotazione dei monopattini in riferimento a luci, catadiottri e segnalatore acustico. Nello specifico, ogni monopattino deve avere:

Un segnalatore acustico

Indicatori luminosi di svolta (davanti luce bianca o gialla, dietro luce rossa, entrambe a luce fissa), potete acquistarli come accessori a parte su Amazon

Un campanello il cui suono deve poter essere percepito fino ad almeno 30 metri di distanza

In relazione all’installazione e alle caratteristiche tecniche della luce anteriore e quella posteriore, il testo del decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 agosto rimanda ai requisiti dell’articolo 224 del regolamento di attuazione al nuovo codice della strada (il testo dell’articolo lo trovate qui).

Entrata in vigore nuove regole

Il quinto e ultimo articolo del decreto ministeriale del 18 agosto fissa l’entrata in vigore delle nuove regole per i nuovi monopattini elettrici al 30 settembre 2022. I monopattini elettrici già in circolazione prima del 30 settembre hanno invece tempo fino al 1° gennaio 2024 per l’adeguamento relativo all’impianto frenante su entrambe le ruote e l’installazione degli indicatori di svolta.

Regole e norme per la circolazione su strada dei monopattini elettrici

Riepiloghiamo ora quali sono le regole per i monopattini elettrici aggiornate dopo la pubblicazione dell’ultimo decreto del ministero delle Infrastrutture sulla Gazzetta Ufficiale il 30 agosto 2022. Nel dettaglio:

Età minima : 14 anni

: 14 anni Posti a sedere : nessuno

: nessuno Trasporto passeggeri, animali, traino : non consentiti

: non consentiti Limiti velocità : 6 km/h nelle aree pedonali, 20 km/h nelle strade urbane

: 6 km/h nelle aree pedonali, 20 km/h nelle strade urbane Modalità di guida : reggere il manubrio con entrambe le mani e avere libero l’utilizzo di braccia e mani

: reggere il manubrio con entrambe le mani e avere libero l’utilizzo di braccia e mani Circolazione su marciapiedi e contromano : vietata

: vietata Sosta sui marciapiedi : vietata

: vietata Giubbotto o bretelle retroriflettenti : obbligo 30 minuti dopo il tramonto e di giorno quando le condizioni meteo lo richiedono

: obbligo 30 minuti dopo il tramonto e di giorno quando le condizioni meteo lo richiedono Assicurazione : obbligo solo per i servizi di noleggio senza conducente

: obbligo solo per i servizi di noleggio senza conducente Casco: obbligo solo per minorenni