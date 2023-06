Il team di sviluppo WhatsApp sembra non fermarsi mai nell’opera di arricchimento dell’esperienza utente della popolare piattaforma di messaggistica di proprietà di Meta; negli ultimi giorni la versione beta dell’applicazione per iOS ha accolto alcune interessanti novità come una modifica all’interfaccia utente, il nuovo menu di condivisione e un selettore di adesivi e GIF aggiornato.

Ebbene, l’aggiornamento odierno di WhatsApp Beta introduce una serie di funzionalità avanzate nelle impostazioni del proxy all’interno dell’applicazione. Scopriamone i dettagli.

Le novità della versione 23.13.0.72 di WhatsApp Beta per iOS

La novità ci arriva grazie al rilascio della versione 23.13.0.72 tramite il consueto programma TestFlight di Apple (numero build 23.13.0) che porta la versione nelle impostazioni di WhatsApp alla 2.23.13.72. Come accennato questa release introduce nuove possibilità di configurazione del proxy dell’app ed è attualmente disponibile per alcuni fortunati beta tester. L’aggiornamento, di fatto, va a ricalcare quanto accaduto sulla controparte per Android che ha già accolto tale funzionalità con la versione 2.23.13.10 di WhatsApp Beta.

Le novità dunque sono legate alle impostazioni del proxy ma, prima di procedere, occorre fare chiarezza su cosa sia un proxy: un proxy agisce come intermediario tra il dispositivo di un utente e internet: quando si utilizza un proxy, le richieste a internet vengono prima inviate al server proxy, che a sua volta recupera le informazioni richieste e le restituisce all’utente.

Questa funzione può essere particolarmente utile in quei Paesi dove la censura governativa è alta, permettendo agli utenti di connettersi in modo sicuro senza restrizioni. Peraltro, WhatsApp mira a mantenere il servizio attivo e funzionante in quei paesi in cui i governi bloccano l’app filtrando il traffico.

Grazie a questo aggiornamento gli utenti potranno ora configurare le porte del proxy consentendo di isolare il traffico proveniente da altre porte situate su servizi di rete diversi. Tale opzione permette di evitare eventuali conflitti tra i proxy e altre applicazioni del dispositivo.

In tal senso, inoltre, le organizzazioni che configurano l’impostazione proxy possono applicare regole firewall o controlli di accesso che consentono solo connessioni attraverso quella porta: questo aiuterebbe a proteggere il proxy stesso e controllare chi può accedervi.

In aggiunta, nella sezione “Chat Port” è stata introdotta un’opzione denominata TLS (Transport Layer Security) in grado di offrire uno strato di sicurezza aggiuntivo agli utenti che navigano sulla stessa rete. Abilitare il TLS per una porta proxy, significa che i dati trasmessi tra il client e il proxy saranno crittografati, garantendo la privacy e impedendo l’accesso agli utenti non autorizzati. Peraltro, alcuni utenti di WhatsApp Beta potrebbero sperimentare una funzionalità che consentirebbe loro di esportare la propria configurazione proxy su altri dispositivi compatibili.

Le nuove funzionalità avanzate dei proxy all’interno delle impostazioni di WhatsApp Beta sono attualmente disponibili a un numero ristretto di utenti ma ci si attende che possa aumentare nel corso dei giorni e delle settimane fino ad arrivare nel canale stabile della piattaforma di messaggistica.

Come scaricare le ultime versioni dell’app per iOS

Come ormai noto ai più, il programma beta di WhatsApp per iOS, tramite TestFlight di Apple, purtroppo è al completo da tempo, dunque, per poter godere di questa e delle future novità sarà necessario attendere l’aggiornamento alla suddetta versione.

Qualora voleste, invece, scaricare la versione più recente di WhatsApp potrete farlo tramite questo link con il quale verrete reindirizzati alla pagina dedicata sull’App Store.

