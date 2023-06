Il tema di WhatsApp sta rilasciando un selettore di adesivi e GIF ridisegnato per alcuni utenti della versione beta dell’app, inoltre la società sta ampiamente implementando una nuova interfaccia per la schermata delle impostazioni del gruppo e una nuova opzione “Aggiungi altri partecipanti” per la versione stabile dell’app. Ecco i dettagli.

WhatsApp sta sperimentando un selettore di adesivi e GIF ridisegnato

Il nuovo selettore di GIF e adesivi di WhatsApp permette di scorrere verso l’alto consentendo agli utenti di visualizzare più elementi sulla griglia, inoltre i pulsanti per accedere alle sezioni GIF, sticker e avatar sono stati spostati più in alto e ridisegnati per indicare chiaramente che si tratta di schede.

Anche i pulsanti di ricerca e configurazione dell’avatar sono stati ridisegnati, inoltre è stata migliorata la categorizzazione del pacchetto avatar per gli utenti, poiché molti hanno spesso riscontrato problemi nella visualizzazione dell’elenco completo di tutti gli adesivi disponibili in un particolare pacchetto.

Queste novità sono state individuate nella versione beta 23.12.0.70 di WhatsApp per iOS e verranno distribuite a un numero ancora maggiore di utenti nelle prossime settimane.

La nuova interfaccia per le impostazioni di gruppo è disponibile nella versione stabile di WhatsApp per iOS

L’aggiornamento 23.11.78 di WhatsApp per iOS è arrivato ieri sull’App Store e sebbene la schermata delle impostazioni di gruppo ridisegnata non sia menzionata nel registro delle modifiche ufficiale, sembra ampiamente in fase di lancio per tutti gli utenti.

Gli amministratori dei gruppi che utilizzano la versione stabile di WhatsApp ora possono sperimentare una nuova interfaccia per la schermata delle impostazioni di gruppo.

Inoltre è disponibile una nuova opzione “Aggiungi altri partecipanti” che consente agli amministratori del gruppo di scegliere chi può aggiungere nuovi membri.

Il rilascio completo della funzionalità dovrebbe completarsi nel giro di qualche settimana aggiornando l’app WhatsApp tramite App Store, tuttavia viene distribuita anche agli utenti che utilizzano la versione beta dell’app TestFlight.

