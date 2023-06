Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati dagli utenti, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più piacevole.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di due nuove versioni beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: stiamo parlando delle versioni 23.13.0.70 e 23.13.0.71.

Le novità delle versioni 23.13.0.70 e 23.13.0.71 di WhatsApp Beta per iOS

Iniziando con la versione 23.13.0.70 beta, con tale release vengono messe a disposizione di alcuni utenti alcune funzionalità emerse nei giorni scorsi, come un effetto traslucido per la barra delle schede e un nuovo stile per diverse sezioni dell’app, con angoli arrotondati e piccoli margini attorno ai bordi.

Ma c’è anche un’altra novità relativa all’interfaccia utente in fase di sviluppo ed è quella che viene messa a disposizione di alcuni utenti con la versione 23.13.0.71 beta.

Così come viene mostrato da queste immagini, il team di sviluppatori ha in programma di implementare una nuova interfaccia per i fogli delle azioni con l’obiettivo di migliorare l’esperienza utente.

In particolare, la nuova interfaccia viene mostrata quando si elimina un messaggio o si silenzia una conversazione (ma ci dovrebbero essere anche altre azioni per le quali sarà implementata).

Al momento non vi sono informazioni su quando queste novità saranno messe a disposizione di tutti gli utenti.

Come provare le ultime versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp dedicata ai dispositivi basati su iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo è ormai da tanto tempo al completo.

La versione stabile più recente della popolare applicazione di messaggistica, invece, può essere scaricata gratuitamente tramite l’App Store attraverso questo link.

