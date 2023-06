Oggi Meta ha annunciato Meta Quest+, un servizio in abbonamento, non disponibile in Italia, che ogni mese include l’accesso a due nuovi giochi VR fruibili attraverso i visori Quest 2, Quest Pro e l’imminente Quest 3 al prezzo di 7,99 dollari al mese oppure 59,99 dollari l’anno.

I primi due giochi in realtà virtuale arriveranno a luglio e saranno Pixel Ripped 1995 e Pistol Whip, mentre ad agosto saranno accessibili anche Walkabout Mini Golf e Mothergunship: Forge.

L’abbonamento è a rinnovo automatico con la possibilità di disdirlo in qualsiasi momento ed effettuando la sottoscrizione entro il 31 luglio i nuovi abbonati pagano solo 1 dollaro per il primo mese.

I giochi sono accessibili finché l’abbonamento è attivo, come accade ad esempio per il servizio PlayStation Plus di Sony. Il servizio in abbonamento Meta Quest+ è disponibile solo su Meta Quest Store. Il trailer sottostante offre un’anteprima d cosa ci si può aspettare dal servizio.

Il servizio in abbonamento Meta Quest+ rappresenta l’ultimo sforzo di Mark Zuckerberg per ottenere profitti dalla divisione Reality Labs di Meta che ha registrato una perdita operativa di 3,99 miliardi di dollari nel primo trimestre.

