Continua senza sosta il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, ciò attraverso la risoluzione dei bug riscontrati dagli utenti e l’introduzione di nuove funzionalità, il tutto con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca e piena di possibilità di personalizzazione.

Nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione beta dell’applicazione dedicata ai dispositivi iOS, che è arrivata così alla versione 23.12.0.71.

Le novità della versione 23.12.0.71 di WhatsApp Beta per iOS

Nei mesi scorsi è emerso che gli sviluppatori del servizio di messaggistica sono al lavoro su un menu degli allegati per la chat riprogettato, grazie al quale gli utenti potranno contare su un modo diverso per la condivisione dei contenuti multimediali.

Ebbene, con la versione 23.12.0.71 beta il nuovo menu viene messo a disposizione di alcuni utenti, che vedono così scomparire quello attuale (ormai un po’ obsoleto).

Così come viene mostrato da questi screenshot, gli sviluppatori si sono impegnati per migliorare il menu degli allegati della chat sia per il tema chiaro che per quello scuro.

Per scoprire se il nuovo menu (al posto di quello verticale) è disponibile per il proprio account è sufficiente aprire qualsiasi chat e toccare il pulsante dell’allegato multimediale.

Al momento non vi sono informazioni su quando questo nuovo menu potrebbe essere messo a disposizione di tutti gli utenti.

Come provare le ultime versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte nella versione di WhatsApp dedicata ai dispositivi iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo oramai da tanto tempo è al completo.

La versione stabile più recente della popolare applicazione di messaggistica, invece, può essere scaricata gratuitamente tramite l’App Store attraverso questo link.

Potrebbe interessarti anche: WhatsApp presenta i canali, ecco come funzionano