Xbox Game Pass, il popolare servizio di abbonamento di Microsoft che consente l’accesso a una vasta libreria di giochi su console e PC, si prepara ad espandersi ulteriormente nel mondo del cloud gaming attraverso una collaborazione con NVIDIA GeForce NOW.

La notizia è stata lanciata inizialmente da The Verge e successivamente confermata dalla vicepresidente aziendale di Xbox Sarah Bond e da un comunicato sul sito ufficiale, in cui si fanno le somme sul successo di Game Pass confermandone l’arrivo nel corso di quest’anno su tutti i dispositivi supportati da NVIDIA GeForce NOW.

Si tratta di una novità importante per tutti gli abbonati al servizio di NVIDIA, ma anche per coloro che vogliano avvicinarsi al mondo del cloud gaming, grazie alla vasta selezione di giochi già presenti su Xbox Game Pass e quelli in arrivo nei prossimi mesi, come Starfield e Forza Motorsport che saranno disponibili nel pacchetto già dal day one.

NVIDIA GeForce NOW si arricchisce con Xbox Game Pass

NVIDIA GeForce NOW è uno dei servizi di cloud gaming più noti e apprezzati al mondo, con milioni di utenti iscritti, e consente ai giocatori di accedere ad una vasta selezione di giochi, tra cui alcuni dei titoli più popolari del momento, ai quali si aggiungeranno anche quelli degli Xbox Studios compresi nel Game Pass.

Secondo le dichiarazioni di Sarah Bond, questa collaborazione è solo uno degli sforzi della compagnia per rendere i giochi degli studi interni di Microsoft disponibili su altri servizi di cloud nel futuro. Nel comunicato ufficiale Xbox conferma il grande successo del Game Pass, con numeri record di utenti e dispositivi attivi ogni mese e più di un miliardo di dollari guadagnati tramite gli abbonamenti nell’ultimo trimestre.

Gli abbonati al servizio di NVIDIA potranno quindi giocare a tutti i giochi degli Xbox Studios – compresi gli oltre 5000 titoli attualmente in sviluppo e previsti nei prossimi anni – su tutti i dispositivi compatibili, come PC di fascia bassa, Mac, Chromebook, smartphone, tablet e smart TV.

Non sono ancora disponibili informazioni precise sulla data di lancio del Game Pass su NVIDIA GeForce NOW, ma ci si aspetta di avere maggiori dettagli nelle prossime settimane.

Potrebbe interessarti anche: Tutti i giochi e le novità dell’Xbox Games Showcase 2023