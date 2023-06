iOS 17, la prossima versione del sistema operativo iOS attualmente disponibile in beta per sviluppatori su tutti gli iPhone compatibili (da iPhone Xs e iPhone XR in poi), nasconde alcune piccole novità che vanno oltre rispetto a quelle annunciate in fase di presentazione, avvenuta durante il keynote di apertura della WWDC23 (lo scorso 5 giugno).

Una di queste novità, decisamente poco appariscente rispetto a novità come la nuova Modalità StandBy o le altre novità grafiche, può risultare comunque molto utile agli utenti: essa consente di ripulire automaticamente l’app Messaggi da tutti i codici di verifica ricevuti via SMS per l’autenticazione a due fattori. In questo articolo proviamo a spiegarvi come utilizzare la funzionalità che debutterà a settembre con iOS 17.

iOS 17 permette di “auto-eliminare” i codici per la 2FA

Al netto della scelta tra password sicura o passkey, uno dei meccanismi per migliorare la sicurezza dei nostri account resta l’autenticazione a due fattori (nota come 2FA).

Nonostante vi siano molte app che permettono di generare al loro interno codici univoci “a scadenza” utili per completare l’autenticazione (come Google Authenticator), la via indubbiamente più sicura per proteggere un account, molti servizi (e molti utenti) sfruttano ancora oggi l’autenticazione a due fattori attraverso codici ricevuti via SMS.

Il risultato è che l’app Messaggi risulterà piena di conversazioni “inutili”, dal momento che questi codici sono monouso (scadono dopo il loro utilizzo e perdono qualsivoglia utilità). Fino a oggi con iOS 16, le strade percorribili per gli utenti sono due: fare manualmente la bonifica delle conversazioni; fregarsene e mantenere la cronologia intasata di questo tipo di conversazioni.

La musica è destinata a cambiare con iOS 17. La prossima versione del sistema operativo per gli smartphone della mela morsicata, attualmente ferma alla beta 1 per sviluppatori nel suo lungo percorso di sviluppo, ha introdotto infatti una comoda funzionalità in grado di eliminare automaticamente i codici per la 2FA dopo che sono stati utilizzati.

Ecco come utilizzare la funzionalità

Di seguito riportiamo i passaggi per sfruttare questa nuova funzionalità di iOS 17 che consente di eliminare automaticamente i codici per la 2FA ricevuti via SMS dopo il loro utilizzo.

Prima di spiegarvi i passaggi per l’abilitazione manuale della funzionalità, è doveroso segnalare che, alla prima ricezione di un codice di verifica SMS su un iPhone che esegue iOS 17, lo smartphone mostrerà un messaggio pop-up chiedendo all’utente se vuole abilitare l’eliminazione automatica dei codici di verifica dopo l’utilizzo, dando la possibilità di abilitarla (scegliendo “Elimina dopo l’utilizzo”) o configurarla in seguito (scegliendo “Configura più tardi nelle Impostazioni”).

Qualora l’utente abbia scelto di configurare la funzionalità in seguito, questo sarà il procedimento per l’abilitazione della funzionalità:

Seguire il percorso “Impostazioni > Password > Opzioni password” Abilitare l’interruttore “Elimina in automatico”

Nel caso in cui l’utente necessiti di visualizzare un codice di verifica dopo averlo utilizzato (e quindi la cui conversazione è stata eliminata automaticamente dallo smartphone), potrà farlo tramite l’app Messaggi: basterà effettuare un tap su “Modifica” in alto a sinistra, ancora un tap su “Mostra eliminati”, selezionare il messaggio desiderato ed effettuare un tap su “Recupera”.

La funzionalità, come detto e ribadito, è una novità di iOS 17: pertanto è attualmente disponibile solo per coloro che eseguono la beta 1 per sviluppatori sul loro dispositivo compatibile. Vista la presenza sulla beta 1, è molto probabile che la funzionalità venga mantenuta fino al rilascio stabile previsto per settembre.

Questa era una delle tante novità presenti sulla prossima versione del sistema operativo iOS: con le prossime versioni in anteprima (la beta 2 per sviluppatori è attesa a breve) potrebbero emergere ulteriori piccole novità che si aggiungono a quelle annunciate da Apple in fase di presentazione.

