In occasione dell’annuale conferenza WWDC dedicata agli sviluppatori, Apple ha presentato svariate novità dedicate ai propri utenti, sia lato hardware che software, in questo frangente le novità più corpose riguardano certamente la nuova versione del sistema operativo degli iPhone, ovvero iOS 17.

Nell’ultima declinazione del sistema operativo il colosso di Cupertino ha implementato svariate novità (potete prenderne visione nel nostro articolo dedicato), fra queste una di quelle minori è certamente rappresentata dalle migliorie apportate alla funzione Visual Look Up, ovvero la ricerca visiva: la funzionalità infatti è stata estesa ai fotogrammi video in pausa, consentendo agli utenti di identificare cibi, vetrine, insegne, simboli e singoli soggetti presenti anche nei video, oltre che nelle foto.

Pare però che l’azienda non si sia limitata a questo, nonostante infatti Apple non ne abbia fatto menzione, alcuni utenti su Reddit hanno individuato un’altra utile aggiunta; vediamo di cosa si tratta.

iOS 17 può aiutarvi a identificare le spie e i simboli presenti sulla vostra auto

Come anticipato in apertura, Apple ha implementato alcune migliorie alla funzionalità Visual Look Up, nel corso dell’anno infatti iOS 17 permetterà di trovare ricette simili a piatti presenti in una foto, cercare informazioni su un oggetto semplicemente sollevandolo davanti alla fotocamera, oppure ancora effettuare una ricerca su oggetti presenti in un video.

Una funzione che l’azienda non menziona apertamente è stata scovata da alcuni utenti su Reddit, si tratta della possibilità di Visual Look Up di riconoscere i simboli delle auto.

Grazie alle migliorie apportate, iOS 17 è in grado di decifrare i simboli e le spie che appaiono sulle automobili, restituendo all’utente il nome dell’icona e una breve descrizione del suo significato. La funzione dei simboli automatici in iOS 17 è in grado di riconoscere un’ampia gamma di simboli, anche qualora nella stessa immagine ne fossero presenti diversi, includendo le spie del cruscotto, i simboli per il controllo del clima, le opzioni dei fari, lo sbrinamento e molto altro.

Per utilizzare Visual look Up è sufficiente utilizzare l’applicazione Foto presente sugli iPhone e selezionare un’immagine, se questa presenta dei simboli iOS 17 li identificherà restituendo un’icona speciale nella barra degli strumenti in basso che, nel caso dei simboli e delle spie presenti sulle auto, avrà la forma di un volante.

La nuova funzionalità è già presente nella versione di iOS 17 attualmente in beta test per sviluppatori e lo sarà anche nelle successive release, la beta pubblica attesa per il mese di luglio e la versione stabile di settembre.

