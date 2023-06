Così come avviene per il lancio di nuovi prodotti o sistemi operativi, anche iOS 17 e macOS 14 Sonoma hanno portato in dote alcuni nuovi sfondi ufficiali.

E a distanza di poche ore dal lancio di questi due nuovi sistemi operativi di Apple i loro sfondi ufficiali sono già disponibili per il download, pronti a dare un assaggio delle novità del colosso di Cupertino a chi è alla costante ricerca di nuove immagini con le quali personalizzare i propri device.

Disponibili gli sfondi ufficiali di iOS 17, macOS 14 Sonoma e MacBook Air

Iniziando da iOS 17, tra le novità che questa versione del sistema operativo dedicato ad iPhone porta con sé vi sono le possibilità di personalizzazione per l’app Telefono, miglioramenti per la messaggistica e per FaceTime, la nuova app Journal e la modalità StandBy (potete trovare tutte le novità nel nostro articolo dedicato).

Il nuovo sfondo predefinito per iOS 17 è astratto con sfumature in diverse tonalità di rosso, arancione, rosa e blu e include una versione chiara e una scura. Oltre al nuovo sfondo predefinito, Apple ha aggiunto degli sfondi dinamici per iOS 17.

Potete scaricare gli sfondi di iOS 17 sfruttando i seguenti due link:

Annunciato in occasione dell’edizione 2023 di Worldwide Developers Conference, macOS 14 Sonoma è la nuova versione del sistema operativo desktop di Apple, con novità per quanto riguarda Safari, la Modalità Gioco,Messaggi e FaceTime (potete trovare tutte le novità nel nostro articolo dedicato).

Per quanto riguarda lo sfondo di macOS 14 Sonoma, è disponibile nelle versioni chiara e scura e ha sfumature di blu, viola e verde. Potete scaricarlo sfruttando i seguenti link:

Infine, ci sono anche gli sfondi del nuovo MacBook Air da 15 pollici (trovate il nostro articolo dedicato qui), immagini che formano la parola Air se viste da lontano. Potete scaricarle sfruttando i seguenti link:

Previous Next Fullscreen

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.