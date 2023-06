Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a giugno 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di tre anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo mese di inizio estate, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a giugno 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a giugno 2023

Film in uscita su Apple TV+

Purtroppo sembra che questo mese non siano previste novità lato film, ma potete rifarvi con le diverse serie TV qui in basso. Per altri lungometraggi potete dare un’occhiata ai contenuti da non perdere dei mesi scorsi, che comprendono il documentario biografico STILL: la storia di Michael J. Fox sulla vita della star di Ritorno al Futuro, ma anche Ghosted (con Ana de Armas e Chris Evans) e Tetris, pellicola con Taron Egerton che racconta la storia dell’omonimo videogioco divenuto una vera icona.

Serie TV da vedere su Apple TV+

The Crowded Room (original)

Le novità Apple TV+ di giugno 2023 si aprono con quella probabilmente più attesa: The Crowded Room. La nuova mini-serie TV in 10 episodi, interpretata e prodotta da Tom Holland, vede protagonista Danny Sullivan, un uomo che viene arrestato in seguito al suo coinvolgimento in una sparatoria avvenuta a New York nel 1979. Il nuovo thriller è narrato attraverso una serie di interrogatori condotti dalla detective Rya Goodwin (Amanda Seyfried), e ripercorre la storia di Danny rivelando elementi del suo misterioso passato, con colpi di scena che lo porteranno a una rivelazione che cambierà la sua vita. Creata dal premio Oscar Akiva Goldsman, si ispira liberamente alla biografia Una stanza piena di gente, scritta da Daniel Keyes e incentrata su uno dei casi più sconvolgenti di disturbo della personalità multipla: nel 1972, lo studente Billy Milligan venne arrestato per una serie di crimini, ma durante i vari interrogatori dimostrò un atteggiamento molto particolare, come se in ogni fase mostrasse una personalità diversa. Disponibile in streaming dal 9 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Crowded Room.

La nostra piccola fattoria – stagione 2 (original)

Da non perdere per i più piccoli (ma non solo) la seconda stagione di La nostra piccola fattoria, serie TV creata da Maddy Darrall, Billy Macqueen e Catherine Williams che racconta le vicende delle sorelle Jill e Jacky e la loro passione per gli animali. Le due si occupano di accudire, nutrire e coccolare numerose specie da cortile, trasmettendo allo spettatore l’importanza del rispetto per la natura e coinvolgendolo in una serie di avventure. Una serie ibrida di live action e animazione creata usando le più recenti tecnologie CGI in collaborazione con Industrial Light and Magic. Disponibile in streaming dal 16 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di La nostra piccola fattoria.

Swagger – stagione 2 (original)

Da vedere a giugno 2023 su Apple TV+ la seconda stagione di Swagger, serie TV ispirata alla vita della superstar dell’NBA Kevin Durant. La serie esplora il mondo del basket giovanile e le storie dei giocatori, delle loro famiglie e dei coach, in bilico fra sogni e ambizioni da una parte e opportunismo e corruzione dall’altra, mostrando anche cosa succede fuori dal campo da gioco e offrendo uno spaccato di cosa significa crescere negli Stati Uniti. Continua il percorso del giovane Jace Carson (Isaiah Hill) nel mondo del basket, mentre scopre cosa significhi essere campioni e tutte le implicazioni. Disponibile in streaming dal 23 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Swagger.

Carpool Karaoke: la serie – stagione 6 (original)

Le novità del mese includono la sesta stagione di Carpool Karaoke: la serie, che in ogni episodio presenta celebrità che condividono un’auto, cantano le loro playlist personali e vivono delle avventure visitando luoghi a loro cari. In questa nuova stagione appariranno celebrità come Avril Lavigne, Alanis Morisette, Lea Michele, Alison Brie, Cara Delevingne, Danny Pudi, Yungblud, il cast di Girls5eva e The Afterparty. La serie di James Corden deriva da uno dei segmenti più amati del suo programma The Late Late Show with James Corden. Disponibile in streaming dal 23 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di Carpool Karaoke: la serie.

Hijack (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di giugno 2023 da guardare con Hijack, serie TV thriller con protagonista Idris Elba (anche produttore) composta da sette episodi narrati in tempo reale. Quando il volo KA29 viene dirottato nel corso della tratta di sette ore Dubai-Londra, Sam Nelson, negoziatore aziendale di successo, prova a sfruttare le proprie doti professionali per salvare tutti i passeggeri a bordo, mentre le autorità di terra tentano disperatamente di trovare una soluzione. Riuscirà nel suo intento, oppure questa sua strategia ad alto rischio sarà anche la sua rovina? Potete scoprirlo dal 28 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Hijack.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Nettare degli dei – Drops of God (finale di stagione, original) – 2 giugno 2023

Le avventure di Snoopy ( stagione 3 , original) – 9 giugno 2023

( , original) – 9 giugno 2023 Città in fiamme (finale di stagione, original) – 16 giugno 2023

High Desert (finale di stagione, original) – 21 giugno 2023

Silo (finale di stagione, original) – 30 giugno 2023

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a giugno 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

