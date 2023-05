Le novità Infinity+ di giugno 2023 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato durante la primavera 2021 con la nascita di Mediaset Infinity, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo mese diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a giugno 2023 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ a giugno 2023

Film in uscita su Infinity+

Il capo perfetto

Le novità Infinity+ di giugno 2023 si aprono con Il capo perfetto, commedia che vede protagonista Javier Bardem che racconta cosa accade nella fabbrica Blanco Básculas, che produce bilance di ogni tipo. A capo c’è il proprietario, Blanco, conosciuto per essere un dirigente comprensivo, buono e carismatico. Quando quest’ultimo viene a sapere che nella sua impresa è in arrivo una commissione d’ispezione, che sta facendo visita a tutte le aziende del posto per scegliere chi si aggiudicherà un premio di eccellenza, inizia a controllare che tutto nella fabbrica sia al posto giusto. Ha poco tempo per preparare il suo gruppo di operai alla visita e risolvere i problemi, e ad aumentare le sue ansie e le sue preoccupazioni spunta un operaio licenziato, che si presenta in azienda insieme ai due figli per chiedere di essere di nuovo assunto. Non vedendo la sua richiesta assolta, l’ex dipendente inizia a calunniare e diffamare Blanco. Disponibile in streaming dal 1° giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il capo perfetto.

Black Adam (Premiere)

Torna anche questo mese Black Adam, film d’azione disponibile anche stavolta solo per qualche giorno grazie all’iniziativa Premiere. Vede protagonista Dwayne Johnson nei panni dell’anti-eroe della DC Comics, creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945. Black Adam, il cui vero nome è Teth-Adam o Theo Adam, è un uomo dell’Antico Egitto ridotto in schiavitù e in seguito ucciso, che grazie al potere del mago Shazam ritorna in vita. Gli sono stati conferiti grandi poteri, come forza, agilità e la capacità di volare, ma nonostante queste doti, il suo cuore non è puro. Dopo essere stato a lungo imprigionato, Black Adam viene liberato e deve confrontarsi con i supereroi in vita per capire che, non solo un grande potere, ma anche nobili azioni e sacrificio fanno di un uomo un eroe. Disponibile dal 2 all’8 giugno 2023 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Black Adam.

Prova a prendermi

Non si tratta sicuramente di un film inedito, ma vale la pena citare l’arrivo sulla piattaforma di Prova a prendermi, pellicola del 2002 diretta da Steven Spielberg con protagonisti Leonardo DiCaprio e Tom Hanks. In seguito a un burrascoso divorzio, per non far soffrire il padre Frank (Christopher Walken) e la madre Paula (Nathalie Baye), Frank Jr. Abagnale preferisce fuggire, sviluppando un magistrale talento per la truffa. Dopo un tentativo con i blocchetti degli assegni bancari, il ragazzo decide di tentare un’impresa più grande: raccoglie tutte le informazioni necessarie per spacciarsi per un pilota della Pan Am, fabbrica abilmente le prove della sua assunzione e si procura la divisa della compagnia aerea. Gli illeciti attirano l’attenzione dell’agente dell’FBI Carl Hanratty, che si mette sulle sue tracce. Parte una lunga caccia, con Frank Jr. capace di passare da un’identità all’altra e l’agguerrito agente alle sue calcagna. Disponibile in streaming dal 3 giugno 2023.

Tre di troppo (Premiere)

Da non perdere a giugno su Infinity+ il film Tre di troppo, commedia diretta da e con Fabio De Luigi, affiancato da Virginia Raffaele. Racconta la storia di Marco e Giulia, una coppia che trascorre la sua vita in modo perfetto. Sono passionali, in forma, alla moda e soprattutto… senza figli. Per loro la vita di coppia può essere vissuta in due modi: all’Inferno con bambini pestiferi che rendono la vita dei genitori un incubo, portandoli all’esasperazione più totale, o in Paradiso, dove le coppie senza figli possono godersi le giornate in tranquillità, in ordine e senza urla o piagnistei. Hanno scelto di essere in Paradiso e ne sono fermamente convinti. e cercano di distanziarsi dalle coppie di amici che non hanno intrapreso la loro stessa strada e che si ritrovano esauriti dalla loro stessa prole e con una vita matrimoniale sull’orlo del baratro. Il destino ha però in serbo altri piani per i due: senza alcun motivo, una mattina si svegliano con la casa invasa da tre bambini di 10, 9 e 6 anni. La cosa sconvolgerà enormemente le loro esistenze e ogni loro certezza si sgretolerà in mille pezzi. Marco e Giulia devono trovare un modo per liberarsi dei tre bambini e tornare alla loro tranquilla e spensierata vita. Disponibile in streaming dal 9 al 15 giugno 2023 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tre di troppo.

Me contro Te Il film – Missione Giungla (Premiere)

Torna questo mese Me contro Te Il film – Missione Giungla, disponibile per qualche giorno con l’iniziativa Premiere. Dopo le avventure nell’Antico Egitto, Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) vorrebbero soltanto riposarsi un po’, ma una nuova minaccia incombe. Una fonte magica nascosta nella giungla custodisce la chiave per annullare tutti gli incantesimi del mondo, ma potrebbe trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Viperiana lo ha scoperto e con l’aiuto del suo fedele servitore Serpe ha già iniziato a mescolare nella fonte pozioni stregate che rendono l’acqua viola. Ci vorrà solo qualche giorno perché tutto sia irreversibilmente avvelenato, quindi Luì e Sofì iniziano una lotta contro il tempo insieme all’aiutante di Pongo, la guida Serenino e Tara, figlia del capo tribù dei Pesantosi: dovranno decifrare la mappa che li condurrà alla fonte magica e sventare il piano diabolico di Viperiana. Però non sanno che tra loro si nasconde un nemico inaspettato. Il film è disponibile dal 23 al 29 giugno 2023 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Me contro Te Il Film – Missione Giungla.

L’uomo che uccise Don Chisciotte

Da vedere questo mese anche L’uomo che uccise Don Chisciotte, film diretto da Terry Gilliam con protagonista Adam Driver. Toby Grisoni è un regista pubblicitario intento a realizzare un nuovo spot ispirato alle avventure di Don Chisciotte. Ha qualche difficoltà a pianificare il nuovo progetto, ma le sue ansie vengono momentaneamente frenate dall’incontro con un venditore ambulante che lo persuade a comprare uno dei suoi DVD illegali: si tratta di un suo cortometraggio dal titolo “L’uomo che uccise Don Chisciotte”, realizzato nel paesino rurale di Los Sueños. Toby volle scegliere come suo protagonista il vecchio calzolaio locale, Javier (Jonathan Pryce), del quale conserva un buon ricordo. Il regista decide di tornare nella cittadina spagnola per rivivere quei giorni felici, trovandosi davanti ad una realtà profondamente cambiata: Angelica (Joana Ribeiro), donna per la quale Toby aveva perso la testa anni prima, è partita in cerca di fortuna, mentre Javier è preda di un delirio di personalità per cui crede di esser il vero Don Chisciotte. Dopo aver scambiato Toby per Sancho Panza, dà involontariamente fuoco al villaggio e la colpa ricade sul forestiero. L’arresto di Toby è inaspettatamente sventato da Javier, che compare travestito da Don Chisciotte in sella al fedele Ronzinante. Costretto ad assecondare il suo salvatore, Toby intraprenderà un viaggio al limite del surreale. Disponibile in streaming dal 27 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’uomo che uccise Don Chisciotte.

Altri film da vedere su Infinity+ a giugno 2023

Il gioiello del Nilo – 1° giugno 2023

– 1° giugno 2023 Jurassic World – 2 giugno 2023

– 2 giugno 2023 Grease – Brillantina – 2 giugno 2023

– 2 giugno 2023 Quando un padre – 8 giugno 2023

– 8 giugno 2023 La paranza dei bambini – 13 giugno 2023

– 13 giugno 2023 I diari della motocicletta – 14 giugno 2023

– 14 giugno 2023 Nella valle di Elah – 14 giugno 2023

– 14 giugno 2023 Tutti lo sanno – 19 giugno 2023

– 19 giugno 2023 Snowden – 21 giugno 2023

– 21 giugno 2023 Civiltà perduta – 22 giugno 2023

– 22 giugno 2023 Heidi – 25 giugno 2023

– 25 giugno 2023 Storm Boy – Il ragazzo che sapeva volare – 29 giugno 2023

– 29 giugno 2023 Mummie – A spasso nel tempo – dal 16 al 22 giugno 2023 (Premiere)

– dal 16 al 22 giugno 2023 (Premiere) Magic Mike – The Last Dance – dal 30 giugno al 6 luglio 2023 (Premiere)

Serie TV da vedere su Infinity+

The Goldbergs – stagione 10 completa

Dal 1° giugno 2023 è disponibile su Infinity+ l’intera decima stagione di The Goldbergs, arrivata le scorse settimane con qualche manciata di episodi per volta. La popolare sit-com ambientata negli anni ’80 racconta le vicende di tre fratelli e della loro amorevole famiglia nella Pennsylvania dell’epoca, in un momento in cui non esistevano gli smartphone e le TV erano ancora enormi e ingombranti. La serie è creata e prodotta da Adam F. Goldberg, ed è in parte basata sulla sua infanzia. La decima stagione è la prima con la totale assenza del suo storico protagonista, Jeff Carlin, che ha interpretato il patriarca della famiglia Goldberg, ed è anche l’ultima, quindi preparatevi a salutare gli amati personaggi. Disponibile dal 1° giugno 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della decima stagione di The Goldbergs.

All American – stagione 4 completa

Da non perdere questo mese l’intera quarta stagione di All American, serie TV drammatica ispirata alla vita del giocatore di football professionistico Spencer Paysinger. La serie confronta due famiglie molto diverse, una del Sud di Los Angeles e l’altra di Beverly Hills, e racconta la storia di un giocatore di football liceale, che dalla disagiata e violenta scuola di Crenshaw viene reclutato per giocare alla Beverly Hills High. Qui deve capire come convivere e socializzare con ragazzi cresciuti nella ricchezza, senza perdere di vista la sua identità e le sue origini, e incanalando la sua rabbia nel gioco invece che nella vita di tutti i giorni. La quarta stagione, disponibile al completo dal 9 giugno 2023, riprende dal colpo di scena del finale della stagione precedente. Negli Stati Uniti è già andata in onda la quinta stagione. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di All American.

Hamburg Distretto 21 – stagione 15 completa

Chiudiamo le principali novità Infinity+ da vedere a giugno 2023 con la quindicesima stagione completa di Hamburg Distretto 21, serie TV tedesca che segue le vicende del commissariato del ventunesimo distretto di Amburgo, alle prese con i casi più difficili e sconvolgenti. Protagonisti della stagione le coppie di ispettori formate da Mattes Seeler (Matthias Schloo) e Melanie Hansen (Sanna Englund), Hans Moor (Bruno F. Apitz) e Franziska Jung (Rhea Harder), impegnati nella risoluzione di diversi casi. Disponibile dal 12 giugno 2023.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a giugno 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di giugno da non perdere su altri servizi di streaming potete seguire il link qui sotto e continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

