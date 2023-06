Quali sono le novità da vedere a giugno 2023 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a giugno 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo mese. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a giugno 2023

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

The Twin – L’altro volto del male

Apriamo le novità NOW e Sky On Demand di giugno 2023 con The Twin – L’altro volto del male, film horror thriller con Teresa Palmer e Tristan Ruggeri. Racconta la storia di Rachel e Anthony, una coppia che ha perso uno dei figli gemelli a causa di un tragico incidente. I due decidono di trasferirsi molto lontano, dall’altra parte del mondo, e dedicarsi unicamente al figlio sopravvissuto, Elliot, sperando così di elaborare il lutto e ricostruirsi una nuova vita. Nella campagna scandinava, dove vivono ora, le giornate sembrano trascorrere tranquille e l’isolamento nella natura sembra fare davvero bene alla famiglia, favorendo la loro guarigione. La pace ritrovata, però, rischia di essere minacciata dallo stesso Elliot, che sembra essere posseduto da un’entità malvagia, intenzionata a impadronirsi della sua anima. Rachel cerca di combattere contro oscure forze, che sostengono di non essere altro che il figlio morto, ma è così che la donna scoprirà un’orribile verità sul gemello sopravvissuto. Disponibile dal 2 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Twin – L’altro volto del male.

DC League of Super-Pets

Da vedere questo mese DC League of Super-Pets, film d’animazione diretto da Jared Stern e Sam Levine che ha come protagonisti gli animali domestici DC Comics dotati di superpoteri. La storia ruota attorno a Krypto (voce originale di Dwayne Johnson, doppiato da Lillo nella versione italiana), il super cane di Superman, con il quale condivide i poteri e la battaglia contro la criminalità nella città di Metropolis. Quando Superman e tutta la Justice League vengono rapiti, Krypto dovrà cercare aiuto per salvarli: decide di metter su una squadra improvvisata di animali domestici, che dovranno non solo salvaguardare la città, ma soprattutto portare in salvo gli eroi rapiti. All’interno della squadra Asso il Bat-Segugio (doppiato da Maccio Capatonda o con voce originale di Kevin Hart), cane di Batman, MP la paffuta maialina, Merton la tartaruga e Chip lo scoiattolo. Ciascuno ha un potere che lo rende speciale, e unendo le forze proveranno a compiere una vera impresa. Disponibile dal 5 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di DC League of Super-Pets.

Grazie ragazzi

Cambiamo genere con Grazie ragazzi, commedia diretta da Riccardo Milano con Antonio Albanese e Sonia Bergamasco. Racconta la storia di Antonio, un attore con una grande passione per la recitazione, ma che non riesce a trovare un lavoro in questo campo. Decide così di accettare un impiego come insegnante e di tenere un laboratorio teatrale a degli alunni molto particolari: i detenuti del carcere. Nonostante inizialmente sia molto scettico riguardo questa iniziativa, dovrà ricredersi quando si ritroverà di fronte delle persone con un talento. Questa scoperta lo entusiasma così tanto da risvegliare in lui quella passione per il teatro, che con il tempo si stava smorzando. Antonio si rivolge quindi alla direttrice dell’istituto penitenziario per chiederle il permesso di portare la compagnia di detenuti fuori dalle mura del carcere, per dare loro l’opportunità di salire su un vero palcoscenico e mettere in scena l’opera di Beckett, “Aspettando Godot”. Lezione dopo lezione i suoi alunni riescono ad aprirsi con lui, grazie alla recitazione, che permette loro di avere anche una valvola di sfogo. Disponibile dal 12 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Grazie ragazzi.

Nope

Da non perdere su NOW e Sky a giugno 2023 Nope, film diretto da Jordan Peele con Daniel Kaluuya e Keke Palmer. Due fratelli, OJ e Em, vivono in una gola della California e gestiscono insieme al padre un ranch di famiglia. Quando quest’ultimo muore, venendo colpito da un nichelino caduto inspiegabilmente dal cielo, i due ereditano la proprietà. Mentre il primo cerca di mantenere l’attività paterna per preservare l’eredità del genitore, la seconda spera di trovare fama e celebrità a Hollywood. Ben presto, a causa di una serie di imprevisti, i fratelli Haywood si ritrovano pieni di problemi finanziari e, come se non bastasse, i cavalli sembrano svanire nel nulla, mentre quelli ancora presenti sono nervosi e hanno reazioni violente. OJ si vede costretto a vendere alcuni cavalli a Jupe Park, che di recente ha aperto un parco nella gola. Convinta che ci sia qualcosa di extraterrestre che abbia a che fare con i cavalli, Em convince OJ a installare delle telecamere nel ranch nella speranza di capire cosa stia accadendo e di registrare un video che possa farli arricchire. Solo dopo si rendono conto che c’è una nuvola in cielo, che sembra non spostarsi mai… Cosa nasconde? Potete scoprirlo dal 21 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Nope.

Whitney – Una voce diventata leggenda

Gli amanti di Whitney Houston, icona pop dell’R&B scomparsa nel 2012, non potranno lasciarsi sfuggire Whitney – Una voce diventata leggenda, film biografico che ne racconta la vita e la carriera. La pellicola ripercorre i primi passi della cantante, interpretata da Naomi Ackie, nel mondo della musica, raccontando come ha raggiunto il successo mondiale, aggiudicandosi il soprannome “The Voice”, attribuitole da Oprah Winfrey. La Houston segna un vero record quando nel 1985 resta in cima alla classifica americana per 14 settimane consecutive, nonostante sia solo all’inizio della sua carriera. Cantante, popstar, ma anche attrice di talento, che ha prestato interpretazione e voce al cult Guardia del corpo (1992). Un racconto, però, che non tralascia le ombre che si sono abbattute sulla vita della star e che l’hanno portata più volte a fare abuso di stupefacenti, farmaci e alcol. Disponibile dal 26 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Whitney – Una voce diventata leggenda.

Bros

Nel mese del Pride, tra le novità NOW e Sky c’è Bros, film con Billy Eichner, Luke MacFarlane e Monica Raymund. Racconta le vicende di due uomini gay che pur essendo contrari a qualunque tipo d’impegno sentimentale, andranno incontro a una storia d’amore. Il primo è Bobby Lieber, conduttore radiofonico che va orgoglioso di essere single e che di recente ha accettato una posizione come curatore per il National LGBTQ+ History Museum di Manhattan. Il secondo è Aaron Shepard, un uomo all’apparenza opposto a Bobby sia fisicamente che nel suo approccio alla vita. I due si incontrano in una discoteca e flirtano, ma nonostante trascorrano alcuni giorni in compagnia l’uno dell’altro, sembra non esserci sintonia. In verità, Bobby crede che Aaron sia troppo diretto e, viceversa, Aaron è spaventato dalla grande importanza che ha Bobby nella comunità gay. Aprendosi e raccontandosi, però, i due ragazzi capiranno cosa è meglio per loro e si aiuteranno a vicenda per raggiungere i loro obiettivi nella vita e coronare i loro sogni, ma non senza discussione, causata dai loro caratteri differenti. Riusciranno a restare insieme o le loro divergenze avranno la meglio? La commedia è disponibile dal 28 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bros.

One Shot – Una sola possibilità

Passiamo all’azione con One Shot – Una sola possibilità, film britannico diretto da James Nunn con Scott Adkins. Nel tentativo di prevenire un attacco terroristico a Washington, una squadra d’élite dei Navy Seals guidata dal tenente Jake Harris e dall’analista della CIA Zoe Anderson deve recuperare un detenuto da una prigione su un’isola. La squadra rimane intrappolata quando gli insorti attaccano mentre cercano di salvare il prigioniero. Il film è disponibile dal 29 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di One Shot – Una sola possibilità.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand a giugno 2023

Caccia mortale – 8 giugno 2023

– 8 giugno 2023 Chiara – 9 giugno 2023

– 9 giugno 2023 Rock Dog 3 (original) – 14 giugno 2023

(original) – 14 giugno 2023 Bye bye morons – Addio a tutti – 16 giugno 2023

– 16 giugno 2023 L’ombra di Caravaggio – 19 giugno 2023

– 19 giugno 2023 Forever Young – Les Amandiers – 23 giugno 2023

– 23 giugno 2023 Il lupo e il leone – 25 giugno 2023

Questo mese tra le Collection abbiamo Transformers (dal 1° al 9 giugno 2023), 100% Animation (dal 10 al 18 giugno 2023), Sci-Fi (dal 19 al 25 giugno 2023) e Marco Giallini (dal 26 al 30 giugno 2023).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Funny Woman

Apriamo le principali novità NOW e Sky da guardare a giugno 2023 lato serie con Funny Woman, serie TV comedy basata sul romanzo bestseller di Nick Hornby. Parla di una giovane donna di Blackpool che trova la sua voce comica nel mondo dominato dagli uomini della sitcom degli anni ’60. Barbara Parker, interpretata da Gemma Arterton, è audace, elegante e coraggiosa, e intraprende un viaggio da reginetta di bellezza di Blackpool a superstar della commedia a Londra. Ottiene una parte in una nuova sitcom rivoluzionaria che avrà un impatto sulla commedia britannica per i decenni a venire, ma essere una donna in un ambiente prevalentemente maschile ha le sue sfide. Doveva essere disponibile dal 24 febbraio 2023, ma è stata posticipata al 2 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Funny Woman.

The Idol

Una delle novità più attese da vedere a giugno è sicuramente The Idol, in arrivo con una settimana di “ritardo” nella versione doppiata. La serie TV HBO firmata da Sam Levinson (ideatore di Euphoria), Reza Fahim e Abel Tesfaye (meglio conosciuto come The Weeknd e coinvolto anche come attore), segue Lily-Rose Deep nei panni di Jocelyn, una giovane donna determinata a rivendicare lo status di più grande e sexy popstar d’America dopo che un esaurimento nervoso ha fatto deragliare il suo ultimo tour. A riaccendere la passione è Tedros, impresario di nightclub dal passato sordido: il risveglio romantico verso l’uomo, anche guru dell’auto-aiuto e leader di una setta contemporanea, porterà Jocelyn a nuove vette o la farà precipitare nelle profondità più oscure della sua anima? Disponibile in lingua originale dal 5 giugno 2023 e in versione doppiata a una settimana di distanza, dal 12 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Idol.

Le indagini di Sister Boniface

Proseguiamo con Le indagini di Sister Boniface, serie britannica creata da Jude Tindall e spin-off della serie Padre Brown. Nell’Inghilterra degli anni ’60, Boniface è una suora cattolica del convento di St. Vincent, situato nella città immaginaria di Great Slaughter, nelle Cotswolds. Oltre ad adempiere i suoi doveri religiosi all’interno del convento, la suora produce vino e ha un dottorato di ricerca in scienze forensi: questo le consentirà di collaborare come consulente scientifico della polizia locale per alcune indagini. La serie, composta per ora da 10 episodi, è già stata rinnovata per una seconda stagione. Disponibile dal 9 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Le indagini di Sister Boniface (v.o.).

Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers

Da non perdere questo mese Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers, miniserie con Woody Harrelson, Justin Theroux e Lena Headey che ripercorre con una vena satirica lo scandalo Watergate, privilegiando una prospettiva diversa dalle solite: quella dei cosiddetti “idraulici della Casa Bianca”, i consiglieri che cercarono a tutti i costi di salvare il Presidente Richard Nixon finendo con il peggiorare le cose. Il racconto è parzialmente basato sulle registrazioni raccolte nel libro Integrity di Egil e Matthew Krogh, e vede protagonisti l’ex agente della CIA E. Howard Hunt e l’ex agente dell’FBI G. Gordon Liddy. Assunti dalla Casa Bianca nel 1971 per indagare sulla fuga di notizie dei Pentagon Papers, dopo l’avanzamento di carriera nonostante i fallimenti, l’improbabile coppia approda al Comitato per la rielezione del Presidente Nixon, dove tramerà diverse incredibili operazioni segrete, tra cui le intercettazioni illegali negli uffici del Comitato nazionale democratico presso il Watergate Hotel. Disponibile dall’11 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Infiltrati alla Casa Bianca – White House Plumbers.

And Just Like That… – stagione 2

Chiudiamo le principali novità NOW e Sky On Demand di giugno 2023 con l’attesa seconda stagione di And Just Like That…, sequel della serie Sex and the City e dei due film ispirati a quest’ultima. Racconta un nuovo capitolo della vita di Carrie, Miranda e Charlotte, alle prese con la mezza età e la voglia di rimettersi in gioco. La nuova stagione riprende dopo il colpo di scena del finale della prima e vede il ritorno di Aidan Shaw, ex storico di Carrie che ha diviso i fan. La seconda stagione è disponibile dal 23 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di And Just Like That….

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Killing Eve ( stagione 4 ) – 13 giugno 2023

( ) – 13 giugno 2023 Mr. Selfridge ( stagione 4 ) – 14 giugno 2023

( ) – 14 giugno 2023 Pagan Peak (stagione 3) – 28 giugno 2023

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a giugno 2023. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

Attiva il tuo abbonamento a Sky Q per non perderti tutte le novità del mese.

Potrebbe interessarti: Le 10 migliori serie TV su NOW e Sky On Demand: la nostra selezione