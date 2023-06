Non vedete l’ora di scoprire le novità Netflix di giugno 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming accoglie ogni mese tanti nuovi contenuti, e anche questo non fa eccezione. Andiamo quindi a scoprire insieme cosa guardare su Netflix durante questo mese ricco di film e serie TV da non perdere.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Netflix a giugno 2023 siete capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming, ordinate in base alla data di uscita. Partiamo come sempre con i film.

Cosa guardare su Netflix a giugno 2023

Film in uscita su Netflix

Tyler Rake 2 (original)

Apriamo le novità Netflix di giugno 2023 con Tyler Rake 2, sequel del popolare film d’azione del 2020 ispirato alla graphic novel “Ciudad” di Ande Parks che vede tornare sullo schermo Chris Hemsworth nel ruolo del protagonista. Dopo essere sopravvissuto a malapena agli eventi del primo film, il mercenario australiano sotto copertura Rake riceve l’incarico per un’altra missione letale: salvare la famiglia maltrattata di uno spietato gangster georgiano dalla prigione in cui è detenuta. Hemsworth torna a collaborare con il regista Sam Hargrave in questo film prodotto da AGBO di Joe e Anthony Russo con sceneggiatura di Joe Russo. Nel cast torna Golshifteh Farahani, affiancata da Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardt e Tinatin Dalakishvili. Disponibile in streaming dal 16 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tyler Rake 2.

Mixed by Erry (original)

Proseguiamo con i film da non perdere su Netflix con Mixed by Erry, commedia diretta da Sydney Sibilia ambientata nella Napoli degli anni ’80, nel periodo in cui nasce il mito di Maradona. Racconta la storia di Enrico Frattasio (Luigi D’Oriano), noto a tutti come Erry, che mette su una vera e propria attività illegale aiutato dai fratelli Peppe e Angelo (Giuseppe Arena e Emanuele Palumbo). I tre iniziano a copiare musicassette per i loro amici, allargando in seguito il giro fino a dar vita a una vera e propria impresa. La masterizzazione e la vendita delle musicassette contraffatte, però, si trasformerà in un’avventura internazionale, che cambierà per sempre le loro vite. Le cassette non solo porteranno la musica nelle case e nella vita di tutti giorni, ma daranno anche un nuovo senso al concetto di pirateria nel nostro Paese. Inizialmente previsto in uscita per il 31 maggio, il film è stato posticipato: disponibile in streaming dal 22 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Mixed by Erry.

The Perfect Find – Tutto è davvero possibile (original)

Da vedere questo mese anche The Perfect Find – Tutto è davvero possibile, commedia romantica con Gabrielle Union, Keith Powers e Gina Torres. Dopo una storia finita male sotto gli occhi di tutti e un licenziamento clamoroso, Jenna torna a New York per cercare di far ripartire la sua carriera nel mondo della moda. La donna sa che avrà soltanto una possibilità per ristabilire la propria reputazione, quindi mette da parte l’orgoglio e va a lavorare per la spietata Darcy. La sua rinascita professionale si complica quando si innamora di Eric, un affascinante collega molto più giovane… che è anche figlio di Darcy. Dopo aver messo in gioco ogni aspetto della propria vita per la carriera, Jenna deve decidere se rischiare tutto per una storia d’amore segreta e scoprire se potrà costruire un futuro con Eric nonostante il divario generazionale. Disponibile in streaming dal 23 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di The Perfect Find – Tutto è davvero possibile.

Il morso del coniglio (original)

In arrivo sulla piattaforma Il morso del coniglio, film originale con Sarah Snook (Succession) diretto da Daina Reid. Sarah è una specialista in fertilità e ha una profonda conoscenza del ciclo della vita. Quando sua figlia Mia compie sette anni, Sarah nota che la bambina ha iniziato ad assumere strani comportamenti. La sorella di Sarah, Alice, è morta quando aveva la stessa età di Mia, e ora la bambina comincia a fare domande inquietanti sulla vita e sulla morte. Inoltre, la donna vede spesso un coniglio fuori dalla loro porta di casa, che pare sia un misterioso regalo donato a Mia, ma nel quale sua madre trova qualcosa di sinistro. I giorni passano e la bambina continua ad apparire sempre più diversa dal solito, arrivando a chiedere a sua madre di poter far visita alla nonna ricoverata in ospedale, che non ha mai incontrato. In un momento delirante, la bambina dice a sua madre di essere Alice: Sarah si ritroverà a sfidare i suoi stessi valori, mentre un fantasma del passato irromperà nella sua vita. Disponibile dal 28 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Il morso del coniglio.

Altri film da vedere su Netflix a giugno 2023

A Beautiful Life (original) – 1° giugno 2023

(original) – 1° giugno 2023 You Do You (original) – 9 giugno 2023

(original) – 9 giugno 2023 Amy Schumer: Emergency Contact (speciale stand up comedy, original) – 13 giugno 2023

(speciale stand up comedy, original) – 13 giugno 2023 Black Clover: la spada dell’Imperatore magico (film anime, original) – 16 giugno 2023

(film anime, original) – 16 giugno 2023 85 South: Ghetto Legends (speciale stand up comedy, original) – 20 giugno 2023

(speciale stand up comedy, original) – 20 giugno 2023 Dalla mia finestra: Al di là del mare (original) – 23 giugno 2023

(original) – 23 giugno 2023 iNumber Number: l’oro di Johannesburg (original) – 23 giugno 2023

(original) – 23 giugno 2023 La Cena Perfetta – 23 giugno 2023

– 23 giugno 2023 Eldorado – Il nightclub odiato dai nazisti (documentario, original) – 28 giugno 2023

(documentario, original) – 28 giugno 2023 Nimona (film animazione, original) – 30 giugno 2023

(film animazione, original) – 30 giugno 2023 Amnèsia – 30 giugno 2023

– 30 giugno 2023 Compagni di scuola – 30 giugno 2023

– 30 giugno 2023 Borotalco – 30 giugno 2023

– 30 giugno 2023 La leggenda di Al, John e Jack – 30 giugno 2023

Serie TV da vedere su Netflix

Manifest – stagione 4, parte 2, finale (original)

Apriamo le principali novità Netflix di giugno 2023 lato serie TV con la seconda parte della quarta e ultima stagione di Manifest. Quando Angelina provoca una devastante scissione vulcanica, i passeggeri dell’828 sono tenuti sempre più sotto controllo in un mondo che li odia e non sono più liberi di risolvere le Chiamate senza la costante supervisione dello spietato Registro 828. Un misterioso incidente rivela inquietanti avvertimenti che mettono sempre più a rischio la sussistenza dei passeggeri. Soffrendo per la perdita dell’amato marito Zeke, Michaela deve unire le forze con la vecchia fiamma Jared per trovare nuovi modi di investigare sulle Chiamate. Intanto, Ben e Saanvi tentano di collaborare con le autorità del Registro con conseguenze terribili per i passeggeri. Un miracoloso evento mitologico riattiva la cicatrice a forma di drago di Cal legata al potere dello zaffiro, accendendo la speranza che i passeggeri dell’828 possano sopravvivere all’incalzante Data di Morte. Ma i poteri maligni dello zaffiro di Angelina continuano a creare disastri che culminano in uno scontro tra il bene e il male nell’ultimo giorno di questo capitolo che mischia terrore, suspense e momenti di gioia. Il finale della serie è disponibile dal 2 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda parte della quarta stagione di Manifest.

Barracuda Queens (original)

Da vedere questo mese Barracuda Queens, nuova serie TV liberamente ispirata a eventi reali che segue un gruppo di ragazze che commettono rapine per ribellarsi, cercare emozioni e vendicarsi degli uomini. 1995: inizio dell’elettrizzante era “girl power”. Lollo, Klara, Frida e Mia sono quattro ragazze privilegiate di Djursholm e si fanno chiamare “Barracuda Queens”, un nome ispirato alle feste sulla spiaggia Barracuda. In un momento di disperazione, dopo aver ricevuto il conto di un party, le ragazze escogitano uno spericolato piano per rapinare la casa di Amina, una nuova vicina. Le cose non vanno come previsto, ma fortunatamente Amina è più interessata a unirsi alla banda che a denunciare le ragazze. Insieme restano coinvolte in una serie di rapine sempre più ambiziose che prendono di mira gli antipatici e ricchi vicini. Di giorno sono figlie e studentesse modello, ma di notte si trasformano in spietate ladre alla ricerca di emozioni, liberazione e vendetta contro gli uomini che hanno fatto loro del male. Disponibile dal 5 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Barracuda Queens.

Arnold (docuserie original)

A pochi giorni dal debutto di FUBAR, la nuova serie che lo vede protagonista, da non perdere su Netflix Arnold, una docuserie che segue il percorso di Arnold Schwarzenegger. Divisa in tre parti, racconta la storia partendo dalla campagna austriaca fin ad arrivare ai più alti livelli del sogno americano. In una serie di interviste sincere, Schwarzenegger, gli amici, i rivali, i coprotagonisti e gli osservatori discutono di vari argomenti, dalla sua esperienza come culturista ai trionfi di Hollywood, passando per il periodo in politica come governatore della California. Anche le gioie e le difficoltà della sua vita familiare in una storia che rispecchia la sua personalità esuberante. Disponibile in streaming dal 7 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Arnold.

Non ho mai… – stagione 4, finale (original)

Le novità di giugno 2023 includono la quarta e ultima stagione di Non ho mai…, commedia ambientata nei giorni nostri che racconta la complicata vita di un’adolescente americana di prima generazione di origini indiane. La serie segue le vicende di Devi (intepretata da Maitreyi Ramakrishnan), una studentessa modello del liceo che finisce spesso in situazioni difficili a causa della sua irritabilità. In questa ultima stagione la ragazza è alle prese con l’ultimo anno di scuola. Disponibile in streaming dall’8 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quarta stagione di Non ho mai….

Questo mondo non mi renderà cattivo (original)

Da vedere questo mese Questo mondo non mi renderà cattivo, serie animata che ci fa tornare nel mondo narrativo di Zerocalcare, con il suo linguaggio unico e i personaggi storici e inconfondibili. Un vecchio amico torna nel quartiere dopo diversi anni di assenza e fatica a riconoscere il mondo in cui è cresciuto. Zerocalcare vorrebbe fare qualcosa per lui ma si rende conto di non essere in grado di aiutarlo a sentirsi di nuovo a casa e a fare la scelta giusta per trovare il suo posto nel mondo. A Zero, Sarah, Secco, l’Armadillo, l’immancabile coscienza di Zero (doppiato anche questa volta da Valerio Mastandrea), si aggiunge un nuovo, centralissimo personaggio: Cesare. Disponibile in streaming dal 9 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Questo mondo non mi renderà cattivo.

Black Mirror – stagione 6 (original)

Torna a giugno la serie antologica Black Mirror, giunta alla sua sesta stagione, formata da cinque episodi. In “Joan è terribile“, una donna del tutto normale resta sconvolta quando scopre che una piattaforma di streaming globale ha pubblicato un adattamento drammatico per la TV della sua vita, in cui è interpretata dalla famosa attrice Salma Hayek. In “Loch Henry“, una giovane coppia si reca in una sonnolenta cittadina scozzese per iniziare a lavorare a un raffinato documentario sulla natura, ma si fa coinvolgere da un’intrigante storia locale collegata a eventi scioccanti del passato. In “Beyond the Sea“, ambientato in un 1969 parallelo, due uomini in una pericolosa missione high tech devono affrontare le conseguenze di una tragedia inimmaginabile. In “Mazey Day“, una starlet tormentata è perseguitata da invadenti paparazzi mentre affronta le conseguenze di un incidente stradale. In “Demone 79“, ambientato nell’Inghilterra settentrionale del 1979, una timida commessa viene spinta a compiere atti terribili per impedire un disastro. Disponibile in streaming dal 15 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della sesta stagione di Black Mirror.

The Witcher – stagione 3, volume 1 (original)

Chiudiamo le principali novità Netflix di giugno 2023 da vedere con la prima parte della terza stagione di The Witcher, l’ultima con Henry Cavill nei panni del protagonista. Mentre monarchi, maghi e bestie del Continente fanno a gara per catturare Ciri di Cintra, Geralt cerca di nasconderla, determinato a proteggere la famiglia appena riunita da coloro che minacciano di distruggerla. Incaricata di insegnare la magia a Ciri, Yennefer li conduce verso la fortezza di Aretuza, un luogo protetto in cui sperano di scoprire di più sui poteri inutilizzati della ragazza. Si rendono invece conto di essere giunti in un campo di battaglia, devastato dalla corruzione politica, dalla magia nera e dai tradimenti. Insieme dovranno difendersi e tentare il tutto per tutto per non perdersi di vista per sempre. Disponibile dal 29 giugno 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale della terza stagione di The Witcher.

Altre serie TV da vedere su Netflix

New Amsterdam ( stagione 3 ) – 1° giugno 2023

( ) – 1° giugno 2023 Power Rangers – 1° giugno 2023

– 1° giugno 2023 Riverdale ( stagione 6 ) – 1° giugno 2023

( ) – 1° giugno 2023 I tre giorni dopo la fine (original) – 1° giugno 2023

(original) – 1° giugno 2023 Valeria ( stagione 3 , original) – 2 giugno 2023

( , original) – 2 giugno 2023 Tour de France: sulla scia dei campioni (docuserie original) – 8 giugno 2023

(docuserie original) – 8 giugno 2023 Tex Mex Motors (reality show, original) – 9 giugno 2023

(reality show, original) – 9 giugno 2023 Le carte dell’assassino (docuserie original) – 9 giugno 2023

(docuserie original) – 9 giugno 2023 I segugi (original) – 9 giugno 2023

(original) – 9 giugno 2023 Il nostro pianeta II (docuserie original) – 14 giugno 2023

(docuserie original) – 14 giugno 2023 Break Point (docuserie, parte 2 , original) – 21 giugno 2023

(docuserie, , original) – 21 giugno 2023 Glamorous (original) – 22 giugno 2023

(original) – 22 giugno 2023 Caccia ai killer ( stagione 3 , original) – 23 giugno 2023

( , original) – 23 giugno 2023 Titans ( stagione 4 ) – 25 giugno 2023

( ) – 25 giugno 2023 Celebrity (original) – 30 giugno 2023

Queste dunque le migliori novità su Netflix a giugno 2023 da vedere, tra film, serie TV e originals. Quali contenuti state aspettando di più tra quelli in arrivo questo mese? Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box. Se volete conoscere le novità degli altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci.

