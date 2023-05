Cosa vedere tra le novità Disney+ di giugno 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai da più di tre anni, è sempre al lavoro per ampliare la sua offerta e il suo catalogo, che anche questo mese accoglierà tante novità. Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Disney+ durante questo periodo, tra i contenuti originali e le novità targate Star.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Disney+ a giugno 2023, siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione di novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita in questi giorni sul catalogo della piattaforma. Se siete pronti andiamo a scoprire tutto partendo come sempre dai film. Abbonatevi qui per non perdervi niente.

Cosa guardare su Disney+ a giugno 2023

Film in uscita su Disney Plus

Avatar: La Via dell’Acqua

Apriamo le novità Disney+ di giugno 2023 con quella forse più attesa: stiamo parlando ovviamente di Avatar: La Via dell’Acqua, con James Cameron che torna nel mondo di Pandora in un’avventura ricca di azione e di emozioni. Ambientato più di dieci anni dopo gli eventi del primo film, il nuovo capitolo racconta la storia della famiglia Sully e presenta al pubblico i maestosi tulkun dell’oceano. Ritroveremo i due protagonisti Jake Sully (Sam Worthington) e Neytiri (Zoe Saldana) ancora insieme e con figli al seguito, pronti a esplorare lo sconfinato mondo di Pandora e ad affrontare nuovi conflitti con l’umanità. I due si troveranno inoltre a fare i conti con i problemi coniugali, legati all’educazione dei figli. È la storia della famiglia Sully, ma anche di un popolo che dovrà affrontare diversi pericoli, nuove battaglie e tragedie per capire fin dove è disposto ad arrivare pur di tenersi al sicuro e sopravvivere. Nel cast anche Kate Winslet, Edie Falco, Michelle Yeoh e Vin Diesel, che si aggiungono ai due protagonisti già citati e a Stephen Lang, Sigourney Weaver, Joel David Moore, Matt Gerald e Giovanni Ribisi. James Cameron, come probabilmente saprete, ha già progettato altri quattro film della saga. Disponibile in streaming dal 7 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Avatar: La Via dell’Acqua.

Flamin’ Hot (original)

Proseguiamo con i film da vedere questo mese con Flamin’ Hot, che racconta la storia appassionante di Richard Montañez (Jesse Garcia) che, da inserviente della Frito-Lay, ha stravolto l’industria alimentare sfruttando le sue origini messicano-americane per trasformare i Flamin’ Hot Cheetos da snack in un fenomeno iconico della cultura pop globale. Curiosamente, a quanto pare la storia vera raccontata nel film è in realtà una storia falsa, come fatto sapere dall’azienda Frito-Lay alla produzione del film, ma quest’ultima ha deciso comunque di proseguire. La pellicola diretta da Eva Longoria. Disponibile in streaming dal 9 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Flamin’ Hot.

Stan Lee – speciale (original)

Disney+ vuole celebrare i 100 anni che Stan Lee avrebbe compiuto il 28 dicembre 2022 con un nuovo documentario speciale. Il progetto vuole ripercorrere la vita di Stanley Martin Lieber, in principio un umile fumettista in seguito diventato un grande produttore cinematografico grazie ai Marvel Studios. Come gli appassionati sapranno sicuramente, Stan Lee è apparso in numerosi camei all’interno dei film Marvel: l’ultimo in Avengers: Endgame (2019), uscito dopo la sua morte avvenuta nel 2018 a 95 anni. Il documentario ripercorre una carriera ricca di grandi sorprese che ha visto creare o co-creare personaggi del calibro di Spider-Man, Black Panther, Hulk, I Fantastici Quattro e Iron Man (solo per citarne alcuni), mostrando con occhio ravvicinato come sia nato il successo e come si sia formato l’universo Marvel che conosciamo. Disponibile in streaming dal 16 giugno 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Stan Lee.

Serie TV da vedere su Disney+

Saint X (original)

Apriamo le novità Disney+ lato serie TV con Saint X, un dramma psicologico raccontato attraverso molteplici linee temporali e prospettive tratto dall’omonimo romanzo best-seller. Racconta come la misteriosa morte di una giovane donna durante un’idilliaca vacanza ai Caraibi crei un effetto a catena traumatico, che finisce per trascinare la sorella sopravvissuta in una pericolosa ricerca della verità. Nel cast Alycia Debnam-Carey, Josh Bonzie, West Duchovny, Jayden Elijah, Bre Francis, Kenlee Anaya Townsend, Betsy Brandt e Michael Park. La nuova serie è disponibile in streaming dal 7 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Saint X.

Secret Invasion (original)

Proseguiamo con una delle novità più attese di giugno 2023 su Disney+: stiamo parlando di Secret Invasion, nuova serie originale Marvel Studios ambientata nel presente del Marvel Cinematic Universe e che vede protagonista Nick Fury, interpretato ovviamente da Samuel L. Jackson. Si tratta della prima serie della Fase 5 del MCU ed esplorerà aspetti inediti della vita dell’ex direttore dello SHIELD. Fury viene a conoscenza di un’invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma e si unisce ai suoi alleati, tra i quali Everett Ross (Martin Freeman), Maria Hill (Cobie Smulders) e lo Skrull Talos (Ben Mendelsohn), che si è costruito una vita sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per cercare di sventare l’imminente invasione Skrull e salvare l’umanità. Ce la faranno? Potete scoprirlo dal 21 giugno 2023. Nel cast anche Emilia Clarke. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Secret Invasion.

Abbott Elementary – stagione 2, parte 2

Da non perdere questo mese la seconda parte della seconda stagione di Abbott Elementary (la prima parte è uscita a inizio marzo), comedy ambientata sul posto di lavoro che segue un gruppo di insegnanti dediti e appassionati – e una preside un po’ fuori dalle righe – alle prese con il sistema scolastico pubblico di Filadelfia. Nonostante le difficoltà, sono determinati ad aiutare i loro studenti ad avere successo nella vita e, sebbene questi incredibili dipendenti pubblici siano in minoranza e sottopagati, amano quello che fanno, anche se non concordano con l’atteggiamento non proprio esemplare del distretto scolastico nei confronti dell’educazione dei bambini. La serie è già stata rinnovata per una terza stagione. La seconda parte della seconda stagione è disponibile in streaming dal 21 giugno 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio della seconda stagione di Abbott Elementary.

Altre serie TV da vedere su Disney+

Grey’s Anatomy (stagione 19, nuovi episodi) – 7 giugno 2023 (finale di stagione 21 giugno)

(stagione 19, nuovi episodi) – 7 giugno 2023 (finale di stagione 21 giugno) Station 19 (stagione 6, nuovi episodi) – 14 giugno 2023 (finale di stagione 21 giugno)

(stagione 6, nuovi episodi) – 14 giugno 2023 (finale di stagione 21 giugno) 9-1-1: Lone Star (stagione 4, nuovi episodi)

Queste dunque le migliori novità da vedere su Disney+ a giugno 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità per gli altri servizi di streaming potete continuare a seguirci, facendoci nel frattempo sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box: cosa guarderete questo mese?

