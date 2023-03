Quali sono le novità da vedere su Apple TV+ a marzo 2023 tra film, serie TV e originals? Il servizio di streaming, arrivato in Italia ormai più di tre anni fa, si sta impegnando mese per mese per allargare la sua offerta e il suo catalogo, puntando praticamente solo sui contenuti originali (o quasi). Andiamo a scoprire insieme i film e le serie TV da guardare su Apple TV+ durante questo terzo mese dell’anno, che vede diverse novità interessanti.

Se state cercando consigli su cosa vedere su Apple TV+ a marzo 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi i contenuti da non perdere tra film, serie TV e produzioni originali, in uscita sul catalogo del servizio di streaming. Siete pronti a scoprirli? Partiamo come sempre dai film.

Cosa guardare su Apple TV+ a marzo 2023

Film in uscita su Apple TV+

Tetris (original)

Le novità Apple TV+ di marzo 2023 si aprono subito con un pezzo forte. In arrivo sulla piattaforma Tetris, l’atteso film originale che racconta la storia di un videogioco divenuto una vera icona. Il progettista olandese di videogiochi Henk Rogers (Taron Egerton) scopre Tetris nel 1988 e decide di puntarci tutto viaggiando in Unione Sovietica, dove unisce le forze con il suo inventore Alexey Pajitnov per riuscire a portarlo all’attenzione di tutti. Basato su una storia vera, un thriller ambientato nell’ultimo periodo della Guerra Fredda, tra doppi giochi, bugie, corruzione, eroi improbabili e una avvincente corsa verso il traguardo. Disponibile dal 31 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tetris.

Serie TV da vedere su Apple TV+

Il problema con Jon Stewart – stagione 2, parte 2 (original)

Su Apple TV+ torna Il problema con Jon Stewart con la seconda parte della seconda stagione. Una serie antologica che vede Jon Stewart, acclamato conduttore, scrittore, produttore, regista e attivista, affrontare in profondità temi che riguardano molti di noi, e dialogare con persone coinvolte sotto diversi punti di vista in una stessa questione. Insieme, cercheranno di trovare soluzioni concrete. A ogni episodio della serie è abbinato un podcast di approfondimento, disponibile su Apple Podcast. La seconda parte della seconda stagione è disponibile sulla piattaforma dal 3 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda parte della seconda stagione di Il problema con Jon Stewart.

Real Madrid – ¡Hasta el final! (documentario original)

Gli amanti del calcio non possono perdersi questo mese Real Madrid – ¡Hasta el final!, documentario in tre parti presentato dalla leggenda David Beckham che racconta il dietro le quinte dell’incredibile stagione 2021-2022 di una delle squadre più vincenti al mondo. Fomentati dai loro tifosi sfegatati, i giocatori ribaltano i pronostici e mettono a tacere gli scettici, aggiudicandosi per la quattordicesima volta la UEFA Champions League. Disponibile in streaming dal 10 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Real Madrid – ¡Hasta el final!.

Ted Lasso – stagione 3 (original)

Una delle novità senza dubbio più attese del marzo di Apple TV+ è la terza stagione di Ted Lasso, popolare serie comedy che vede protagonista Jason Sudeikis nei panni di un coach di football statunitense che si ritrova ad allenare una squadra di calcio inglese (personaggio da lui interpretato in alcuni spot di NBC Sports). Nelle prime due stagioni, Ted viene ingaggiato dalla proprietaria dell’AFC Richmond Rebecca Welton per allenare la squadra, con l’intento di portarla al fallimento e vendicarsi del precedente proprietario, l’ex marito infedele. Nella nuova stagione, la squadra neo-promossa si trova ad affrontare lo scherno dell’opinione pubblica, con i media che danno già per scontato un umiliante ultimo posto in Premier League. Intanto Nate è andato a lavorare per Rupert al West Ham United, mentre l’ex capitano Roy Kent assume il ruolo di assistente allenatore dell’AFC Richmond insieme a Beard. Ted affronta le forti pressioni sul lavoro e continua a lottare coi suoi problemi personali, mentre Rebecca si concentra su come riuscire a sconfiggere Rupert e Keeley su come diventare il capo della sua agenzia di pubbliche relazioni. La terza stagione è disponibile in streaming dal 15 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della terza stagione di Ted Lasso.

Extrapolations – Oltre il limite (original)

Da vedere questo mese anche Extrapolations – Oltre il limite, avvincente serie drammatica in otto episodi che presenta un futuro prossimo dove gli effetti devastanti del cambiamento climatico sono ormai parte della quotidianità. Otto storie da tutto il mondo si intrecciano toccando i temi dell’amore, del lavoro, della fede e della famiglia, esplorando i profondi cambiamenti di vita che si rendono necessari quando il pianeta si evolve più rapidamente della sua popolazione. Ogni storia è unica, ma la lotta per il futuro è universale. E quando il destino dell’umanità è minacciato da una bomba a orologeria, scegliere tra coraggio e indifferenza è più urgente che mai. Abbiamo abbastanza coraggio per diventare la soluzione alla nostra rovina prima che sia troppo tardi? La serie vede un cast ricchissimo, nel quale possiamo trovare Yara Shahidi, Kit Harington, Daveed Diggs, Matthew Rhys, Heather Graham, Sienna Miller, Tahar Rahim, Meryl Streep, David Schwimmer, Neska Rose, Judd Hirsch, Cherry Jones, Edward Norton, Michael Gandolfini, Indira Varma, Diane Lane, Adarsh Gourav, Gaz Choudhry, Keri Russell, Gemma Chan, Marion Cotillard, Forest Whitaker, Hari Nef, Eiza González, Tobey Maguire, Ben Harper, Murray Bartlett e MaameYaa Boafo. Disponibile in streaming dal 17 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Extrapolations – Oltre il limite.

My Kind of Country (original)

Da non perdere a marzo su Apple TV+ My Kind of Country, un nuovo tipo di talent show che vuole abbattere le barriere della musica country offrendo una straordinaria opportunità a talenti diversi e innovativi da tutto il mondo. Jimmie Allen, Mickey Guyton e Orville Peck selezioneranno personalmente la propria squadra di artisti e artiste emergenti, che raggiungeranno la patria del country a Nashville, Tennessee, per far conoscere il loro sound. Chi vincerà riceverà da Apple Music un premio che può cambiare la vita: promozione e visibilità senza precedenti sulla piattaforma. Disponibile in streaming dal 24 marzo 2023.

Il premio della vita (original)

Chiudiamo le principali novità Apple TV+ di marzo 2023 con Il premio della vita (The Big Door Prize il titolo originale), serie tratta dall’omonimo romanzo di M.O. Walsh. Racconta la storia di una piccola città il cui destino cambia per sempre quando al supermercato appare una macchina misteriosa, che promette di rivelare il vero potenziale di ogni abitante. Basta posare le mani su uno schermo per scoprire quale sia il senso della propria vita, ma la macchina non sembra convincere del tutto il protagonista Dusty Hubbard (interpretato da Chris O’Dowd). Quando i concittadini, compresa la moglie Cass (Gabrielle Dennis), la provano e rivalutano le proprie scelte di vita, anche lui inizia a interrogarsi sulla possibilità di non essere davvero felice. Disponibile in streaming dal 29 marzo 2023. Qui potete vedere il teaser trailer ufficiale di Il premio della vita.

Altre serie TV da vedere su Apple TV+

Servant (finale serie) – 17 marzo 2023

Truth Be Told (finale terza stagione) – 24 marzo 2023

Dear Edward (finale di stagione) – 24 marzo 2023

Shrinking (finale di stagione) – 24 marzo 2023

Liaison (finale di stagione) – 31 marzo 2023

Le avventure di Eva (original) – 31 marzo 2023

Queste dunque le migliori novità da vedere su Apple TV+ a marzo 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità del mese per altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto. Fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

