Questa sera, quando qua in Italia saranno le 19:00, avrà inizio la Worldwide Developer Conference 2023 , WWDC23 “per gli amici”, l’annuale conferenza per sviluppatori del colosso di Cupertino che annuncerà al mondo tantissime novità, hardware e software, in quella che si preannuncia come l’edizione più lunga e ricca di sempre della conferenza.

A poche ore dall’inizio dell’evento, l’Apple Store è stato messo offline: questo sembra confermare ulteriormente l’arrivo di nuovi dispositivi hardware. Andiamo a fare un breve recap su tutto ciò che ci aspettiamo dall’edizione 2023 della WWDC, che seguiremo con voi in diretta.

WWDC23: ecco come seguire con noi la conferenza Apple

Ci siamo. Oggi, 5 giugno 2023, inizierà la WWDC23, evento di punta di casa Apple che svelerà al mondo tantissime novità, principalmente software ma, stando ai rumor, anche alcuni nuovi dispositivi hardware.

Da pochi minuti prima delle 19:00 daremo il via alla nostra diretta con cui seguiremo l’evento, commentandolo con voi. Potrete seguirci attraverso il nostro canale YouTube (il video è già visibile poco sotto) e attraverso il nostro canale Twitch (raggiungibile tramite questo link).

Sulle pagine di TuttoTech, invece, pubblicheremo tutte le news del caso, cercando di coprire in toto l’evento e parlando di tutte le novità che verranno annunciate.

Cosa ci aspettiamo dalla WWDC23?

Un paio di settimane fa, Apple ha annunciato il programma ufficiale della WWDC23 che, stando a quanto condiviso dallo stesso colosso di Cupertino e a quanto emerso da svariate indiscrezioni, dovrebbe essere l’edizione più lunga e ricca nella storia della conferenza annuale per gli sviluppatori della mela morsicata.

Una settimana fa, la stessa Apple ci ha dato un assaggio di ciò che potremo aspettarci lato realtà mista (XR, cross reality) con un easter egg a tema della conferenza che anticipa il lancio del nuovo sistema operativo xrOS e del visore Apple Reality Pro.

Tra le altre novità hardware, ci aspettiamo il lancio di “diversi nuovi Mac” (come suggerito qualche giorno fa da Mark Gurman di Bloomberg): non vi sono certezze ma almeno MacBook Air 15 dovrebbe fare il suo debutto.

Più scontati, invece, gli annunci delle nuove versioni dei sistemi operativi già esistenti: iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 e tvOS 17. Ad essi verranno affiancate tante altre novità software (app e servizi).

Senza entrare troppo nel merito, qualche giorno fa abbiamo realizzato un video ad hoc (potete vederlo qui sotto) su cosa vedremo sul palco dello Steve Jobs Theater a partire dalle 19:00 di questa sera: vi rimandiamo a quello.

L’Apple Store offline conferma l’arrivo di nuovi dispositivi?

A testimonianza del fatto che dovrebbero arrivare nuovi dispositivi hardware (l’inedito MacBook Air 15 e l’attesissimo visore Apple Reality Pro), l’Apple Store (raggiungibile tramite questo link) è offline: “Torniamo subito. Il tempo di aggiornare l’Apple Store e ci vediamo qui.”

Al netto di una eventuale manutenzione (capita ogni tanto, ma non dovrebbe essere questo il caso), il colosso di Cupertino manda offline il proprio store ufficiale quando si appresta ad annunciare nuovi dispositivi.

Come detto in precedenza, quindi, l’appuntamento è per le ore 19:00 di oggi, lunedì 5 giugno 2023. Terminato il keynote di apertura (che inaugurerà l’evento), potremo tirare le somme e capire se i rumor delle ultime settimane sulla WWDC23 ci avranno preso o meno.

