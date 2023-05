Il 5 giugno si avvicina e con esso l’inizio della WWDC 2023 di Apple, conferenza dedicata agli sviluppatori durante la quale il colosso di Cupertino presenterà le ultime novità su cui ha lavorato negli ultimi tempi. Sono attese diverse novità, dalle ultime versioni dei vari sistemi operativi della mela, al nuovo e atteso visore per la realtà aumentata, fino a dei nuovi Mac.

Proprio riguardo a quest’ultimo punto, un paio di giorni fa, abbiamo visto come Apple abbia intenzione di iniziare ad accettare tre nuovi modelli di Mac per le permute (nello specifico il Mac Studio, il MacBook Air M2 da 13 pollici e il MacBook Pro ‌M2‌ da 13 pollici), notizia che non ha fatto che alimentare le voci secondo cui durante l’evento sopra menzionato l’azienda possa presentare dei nuovi Mac.

Nelle ultime ore, il solitamente ben informato Mark Gurman di Bloomberg, ha postato su Twitter alcune considerazioni al riguardo; diamo un’occhiata.

Apple presenterà diversi nuovi prodotti alla WWDC 2023, soprattutto nuovi Mac

Stando a quanto riporta Gurman, l’evento WWDC 2023 sarà principalmente incentrato sui nuovi prodotti hardware, visore e Mac, relegando in secondo piano tutte le novità lato software che non dovrebbero apportare stravolgimenti degni di nota.

Mi aspetto tre principali aree di interesse la prossima settimana: 1) diversi nuovi Mac, 2) il visore per realtà mista, 3) i nuovi sistemi operativi. Con tutto il nuovo hardware e software, mi aspetto che il keynote sia uno dei più lunghi mai realizzati da Apple e superi facilmente le due ore.

Per quanto riguarda il visore di Apple, proprio ieri abbiamo visto come l’azienda abbia rilasciato un un easter egg AR per aumentare l’hype della community di appassionati, il prodotto è in lavorazione da anni e l’azienda ha investito svariate risorse nella sua realizzazione, riponendo in esso tutte le speranze di lancio della prossima grande novità dell’azienda.

Per quanto riguarda i nuovi Mac, c’è molta confusione al riguardo, se diverse voci di lunga data danno per certo l’arrivo di un nuovo MacBook Air da 15 pollici (presumibilmente alimentato dallo stesso chip M2 dell’attuale modello da 13 pollici), per il resto si sa poco o nulla; di recente si vociferava che l’azienda fosse impegnata nella realizzazione dei MacBook Air da 13 e 15 pollici con il chip M3, anche se lo stesso Gurman ha poi condiviso che i primi Mac alimentati dai chip M3 non arriveranno prima della fine dell’anno.

Considerando i recenti aggiornamenti poi, sembra improbabile che Apple possa presentare dei nuovi Mac mini o versioni di fascia alta del MacBook Pro con il chip M2, visto che entrambi sono abbastanza recenti; ci sarebbe l’iMac, ma diverse indiscrezioni concordano sul fatto che Apple abbia intenzione di saltare l’implementazione del chip M2 su questo modello.

L’Apple Silicon Mac Pro e una nuova versione di Mac Studio sembrerebbero le opzioni più plausibili anche se, come già detto, nulla si sa al riguardo per il momento; cosa presenterà dunque l’azienda il prossimo 5 giugno, nuovi MacBook M3? Un nuovo Mac Studio? L’Apple Silicon Mac Pro? Difficile dirlo, ma se Gurman si è sbilanciato dicendo che sono in arrivo “diversi nuovi Mac” è probabile che Apple abbia realmente intenzione di presentare diverse novità.

Non ci resta dunque che attendere ancora qualche giorno per scoprire cosa Apple abbia in serbo per i propri utenti.

