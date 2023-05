In attesa dell’evento organizzato da Apple per la Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023, in programma lunedì 5 giugno, il colosso di Cupertino ha pubblicato un easter egg “AR experience”.

Le immagini di Apple per l’edizione 2023 di WWDC hanno un tema simile a una bolla che enfatizza i colori di un’interferenza e l’esperienza AR mostra una bolla a forma di logo dell’azienda, che si anima in senso orario con la data del 5 giugno 2023 al centro.

Come provare l’esperienza AR di Apple

Se abbiamo stuzzicato la vostra curiosità e desiderate provare l’esperienza AR studiata dal colosso di Cupertino, non dovete fare altro che, aprire il sito Web di Apple Events (lo trovate seguendo questo link) su un iPhone o iPad e toccare “Visualizza l’esperienza AR”.

Una volta fatto ciò, sarà possibile scansionare l’area intorno per vedere il logo in tempo reale o visualizzarlo in modalità “Oggetto” per ottenere un’immagine più chiara di come appare senza dover navigare nel proprio ambiente fisico.

Ricordiamo che l’evento di Apple inizierà alle ore 19:00 di lunedì 5 giugno e sarà trasmesso in diretta. Oltre che su YouTube, l’evento potrà essere guardato attraverso la pagina Web dedicata agli eventi e con l’app Apple TV, e ovviamente con la nostra live.

Nei giorni scorsi il colosso di Cupertino ha annunciato il programma dell’atteso appuntamento della prossima settimana, che si aprirà come da tradizione con il keynote, nel corso del quale saranno svelate le novità in arrivo nelle varie piattaforme, come iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, watchOS 10 e tvOS 17, oltre all’inedito xrOS.

Non dovrebbero mancare, inoltre, alcune novità hardware: pare scontato, infatti, l’annuncio del visore per la realtà estesa (XR), dispositivo che dovrebbe chiamarsi Apple Reality Pro e dell’inedito MacBook Air da 15 pollici.

Appuntamento a lunedì prossimo.