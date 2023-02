È un po’ che non parliamo di Mac Studio, dopo la presentazione di marzo 2022 infatti, le notizie sul dispositivo in questione non sono state molte; recentemente invece continuano ad aumentare le voci su un presunto nuovo Mac Pro. Oggi vediamo come uno potrebbe influire sull’altro.

Apple potrebbe non rilasciare una nuova versione di Mac Studio

Dopo la presentazione da parte dell’azienda della nuova famiglia di chip M2, in molti probabilmente si aspettavano un aggiornamento di Mac Studio con M2 Ultra, ma sembra che tale aggiornamento possa non avvenire affatto.

Secondo quanto riportato da Gurman nella newsletter Power On infatti, pare che l’azienda non voglia complicarsi la vita: in primavera è infatti atteso un nuovo Mac Pro che, secondo le ultime voci, dovrebbe essere equipaggiato con M2 Ultra ed essere ben poco aggiornabile.

Un eventuale lancio di Mac Studio con M2 Ultra, altro non farebbe secondo Gurman se non andare ad intaccare le vendite di Mac Pro M2 Ultra, creando conseguentemente problemi ad Apple. Dunque è ragionevole presumere come non vedrà la luce un Mac Studio con M2 Ultra, l’azienda potrebbe infatti aver intenzione di temporeggiare ed aggiornare il dispositivo con la generazione M3 o M4.

Grazie a questa strategia la società potrebbe differenziare maggiormente la propria offerta, visto che a quanto pare Apple ha eliminato l’idea di equipaggiare Mac Pro con un chip M2 Extreme, non avrebbe senso lanciare sul mercato due dispositivi molto simili con M2 Ultra.

