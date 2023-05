Manca ormai una manciata di giorni all’evento WWDC 2023 di Apple, in quell’occasione stando a quanto riporta Mark Gurman, l’azienda inizierà ad accettare la permuta di tre nuovi modelli di Mac, nello specifico il Mac Studio, il MacBook Air M2 da 13 pollici e il MacBook Pro ‌M2‌ da 13 pollici.

Apple accetterà nuove permute per i Mac a partire dal 5 giugno

In occasione dell’evento WWDC 2023, fissato per il 5 giugno prossimo venturo, l’azienda di Cupertino dovrebbe presentare, oltre ad una serie di altre novità, anche dei nuovi Mac, nello specifico si attendono MacBook Pro 13 e MacBook Air 13, nonché l’inedito MacBook Air 15 di cui di recente sono trapelate alcune indiscrezioni.

Nella giornata di ieri Gurman ha pubblicato un tweet nel quale afferma che il Mac Studio, il MacBook Air M2 da 13 pollici e il MacBook Pro ‌M2‌ da 13 pollici, diventeranno idonei per la permuta con Apple lunedì 5 giugno.

Non è chiaro cosa questo significhi, difficile infatti aspettarsi un nuovo Mac Studio, presentato nel maggio 2022 ed equipaggiato con chip M1 Max e M1 Ultra, il modello non è ancora stato aggiornato con una versione dotata di chip M2, probabilmente per non inficiare le vendite dei Mac Pro.

Nonostante dunque alcune precedenti voci volessero in sviluppo un nuovo Mac Studio, si ipotizza che questo possa arrivare in futuro con la generazione di chip M3, dunque non è chiaro se possa esserci qualche annuncio o presentazione in occasione dell’evento.

Le voci riguardanti le permute inoltre, non implicano necessariamente che Apple abbia in programma di svelare i successori diretti dei MacBook in questione che, secondo le ultime indiscrezioni, sono sì in sviluppo ma dovrebbero arrivare verso la fine dell’anno.

Insomma, non ci resta che pazientare ancora qualche giorno per scoprire tutto sui piani di Apple.

