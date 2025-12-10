Amazfit ha avviato la distribuzione di un nuovo aggiornamento software per uno dei suoi smartwatch più recenti: si tratta di Amazfit Balance 2 XT, modello disponibile in Italia dalla fine di settembre 2025.

Questo aggiornamento, che come di consueto arriva tramite l’app Zepp, include svariate novità che puntano ad avvicinare l’esperienza utente del modello economico a quella garantita dal fratello maggiore Balance 2. Andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Amazfit Balance 2 XT si aggiorna con interessanti novità

Amazfit Balance 2 XT ha iniziato a ricevere nelle ultime ore un nuovo aggiornamento software che gli permette di guadagnare le funzionalità implementate a fine ottobre sul fratello maggiore Balance 2, modello che di listino costa 100 euro in più.

Questo aggiornamento porta il software di sistema alla versione 2.14.0.1 (tramite un pacchetto da 28,59 MB) ed è accompagnato da un changelog piuttosto lungo in cui, oltre alle consuete ottimizzazioni, vengono evidenziate le “vere” novità (sette in tutto).

Principalmente si tratta dell’aggiunta di nuove impostazioni (per regolare la dimensione del testo sullo schermo, regolare separatamente suonerie e volumi, sfruttare in maniera migliore la corona digitale), della nuova modalità di allenamento Ski Machine (per gli allenamenti sugli sci), di nuovi quadranti per l’Always-on Display e dell’integrazione con TrainingPeaks e Intervals.icu per la sincronizzazione più rapida dei dati.

Il changelog completo

Amazfit Balance 2 XT introduce nuove funzioni e ottimizzazioni. Aggiorna ora per scoprirle tutte!

[Novità]

Regolazione della dimensione del testo nelle impostazioni di sistema.

Controllo del volume per zona: imposta separatamente media, sveglia e allenamento.

Nuove impostazioni audio per toni di sveglia, chiamate e notifiche.

Interazione con la corona digitale: ruota verso l’alto per il Centro notifiche, verso il basso per il Centro di controllo.

Integrazione con TrainingPeaks e Intervals.icu per una sincronizzazione più rapida.

Aggiunta la modalità Ski Machine per registrare con precisione gli allenamenti da sci.

Nuovi quadranti AOD per esprimere il tuo stile.

[Ottimizzato]

Migliorate le prestazioni GPS per tracciati più fluidi.

Ottimizzata la logica di punteggio e consumo di BioCharge.

Navigazione durante l’allenamento più intelligente e precisa.

Dati di cadenza su tapis roulant più accurati.

Correzione di altri problemi noti e maggiore stabilità.

Come installare questo aggiornamento

Il nuovo aggiornamento software di cui vi abbiamo appena parlato, può essere scaricato direttamente, tramite lo smartphone a cui è accoppiato lo smartwatch, sfruttando l’app Zepp.

Per installarli, basterà aprire l’app, accedere alla scheda profilo, effettuare un tap sul dispositivo in questione, scorrere fino in basso ed effettuare un tap sulla voce “Aggiornamento di sistema“. L’app notificherà la presenza dell’aggiornamento e a quel punto basterà confermare la volontà di scaricarlo e installarlo.

L’app Zepp può essere scaricata sia su smartphone Android (tramite Google Play Store, basta effettuare un tap sul badge sottostante per raggiungere la pagina dell’app) che su iPhone (tramite App Store, la pagina dell’app è disponibile a questo link).