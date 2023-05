Durante il PlayStation Showcase 2023 Sony ha annunciato anche nuovi prodotti hardware oltre ai giochi in arrivo. Il colosso nipponico ha annunciato la sua vociferata “console portatile” e anche delle nuove cuffie true wireless.

Sony ha confermato ufficialmente che sta lavorando su una console portatile che consentirà di riprodurre in streaming i giochi installati sulla propria console PlayStation 5 utilizzando la riproduzione remota tramite Wi-Fi.

Internamente noto come “Project Q”, il dispositivo adotta uno schermo HD da 8 pollici in grado di eseguire i giochi fino a 1080p e 60 FPS tramite Wi-Fi e include sia i trigger adattivi che il feedback tattile del controller DualSense standard.

Si tratta quindi di un accessorio per la propria PS5 e non di una console indipendente per il gioco in streaming via cloud come Steam Deck, Logitech G Cloud o ASUS ROG Ally, tuttavia non è da escludere che Sony abbia in programma di aggiungere il cloud gaming in un secondo momento.

Il dispositivo dovrebbe essere lanciato entro la fine dell’anno, tuttavia l’azienda non ha rivelato quale sarà il prezzo del prodotto.

Sony annuncia le cuffie true wireless PlayStation Buds

Al PlayStation Showcase 2023 Sony ha presentato anche le cuffie true wireless Bluetooth utilizzabili con PlayStation 5, PC o Project Q.