A meno di un mese dall’ultimo update Kindle Scribe si aggiorna ancora, integrando alcune funzioni interessanti come la possibilità di inviare documenti Microsoft Word dall’app del browser o da desktop, di gestire meglio i taccuini, oltre ad alcuni miglioramenti per la visualizzazione dei PDF e altro. L’eBook reader di Amazon diventa così più completo e avanzato a pochi mesi dal debutto sul mercato, con nuove funzionalità che semplificano e migliorano alcune operazioni.

Le novità del nuovo aggiornamento di Kindle Scribe

La prima è la novità più importante di Kindle Scribe rientra nella sfera di Send to Kindle, funzione che da oltre 10 anni permette di inviare facilmente documenti agli eBook reader di Amazon. Funziona su web, iOS, Android, Windows, macOS, Google Chrome e tramite e-mail. Ecco, ora grazie a un nuovo pulsante integrato nella versione web del browser e sulla versione desktop di Microsoft Word, è possibile inviare i documenti Word (.docx e .doc) a Kindle con pochi clic, funzione disponibile in esclusiva per gli utenti abbonati a Microsoft 365.

Usare questa funzione è molto semplice, perché da Word basta cliccare su File > Esporta (o Condividi) e pigiare Invia documenti a Kindle, scegliendo poi il formato che si preferisce e le opzioni di visualizzazione, fra cui “Come un documento stampato” per poter scrivere sulla da Kindle Scribe o “Come un libro Kindle” per scrivere appunti a mano. Volendo è possibile anche aggiungere una scorciatoia Send to Kindle alla barra degli strumenti di accesso rapido e alla barra multifunzione di Word seguendo questo percorso: File > Opzioni > Personalizzazione barra multifunzione/barra degli strumenti > Scegliere i comandi da “Tutti i comandi”.

Questo nuovo aggiornamento integra inoltre alcune novità nell’opzione In-Notebook BEV di Kindle Scribe, funzione che consente di visualizzare insieme 9 pagine del taccuino, e di sfruttare le funzionalità di gestione per la selezione di una pagina con cui individuare il contenuto. Ebbene, ora gli utenti hanno più margine per gestire le pagine del taccuino visto che c’è la possibilità di aggiungere e inserire pagine, o di spostare ed eliminarne una singola.

L’eBook reader di punta di Amazon si arricchisce di alcune opzioni per leggere i documenti .PDF, fra cui un cursore per aumentare o diminuire il contrasto e per migliorare di conseguenza la leggibilità dei documenti. Questa opzione è disponibile nei documenti .PDF importati con Send to Kindle e in quelli del catalogo PDF Kindle.

Il layout a due colonne nella lettura dei libri in orizzontale è un’altra novità del nuovo aggiornamento, che permette di cambiare modalità di visualizzazione quando si usa il lettore in orizzontale.

Queste ultime tre novità sono già disponibili su Kindle Scribe a partire da oggi, 26 aprile 2023. Stesso discorso vale per Send to Kindle da Microsoft Word per gli utenti Windows, ma non per gli utenti macOS e Web, che dovranno pazientare ancora un po’.

Vai a: acquista Kindle Scribe su Amazon a partire da 369,99 euro

Forse ti sei perso: Recensione Kindle Scribe, scrivere (e leggere) non è mai stato così bello e i migliori eBook reader del mese, la nostra selezione aggiornata