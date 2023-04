La presentazione della nuova console ASUS ROG Ally, nuova rivale di Steam Deck con Windows 11 come sistema operativo, è l’occasione giusta per AMD per alzare il sipario sulla nuova gamma Ryzen Z1 Series. Si tratta di due nuovi processori (Z1 e Z1 Extreme) che rappresenteranno il punto di partenza del progetto della nuova console ASUS ROG.

I nuovi Ryzen Z1 possono contare sull’architettura Zen 4 e sulla grafica integrata AMD RDNA 3. L’azienda ha anticipato che i nuovi processori garantiranno prestazioni al top, in particolare per il gaming, senza compromessi sull’autonomia. Si tratta, quindi, di vere e proprie “APU” in grado di entrare sia la CPU che la GPU per offrire prestazioni complete anche per dispositivi portatili.

Ecco tutti i dettagli in merito alle nuove proposte di casa AMD.

AMD svela i nuovi processori Ryzen Z1 Series: ecco le specifiche

La combinazione dell’architettura Zen 4 e dell’architettura grafica RDNA 3 porta alla nascita della nuova gamma Ryzen Z1, appena annunciata da AMD che mette a disposizione i suoi due processori per la nuova ASUS ROG Ally, la console portatile con sistema Windows 11 presentata nelle ultime ore da ASUS.

Il modello base della gamma è l’AMD Ryzen Z1. Si tratta di un processore con 6 Core e 12 Thread che integra una GPU con 4 Core oltre a 22 MB di Cache. Il processore presenta un TDP configurabile tra 15 W e 30 W mentre non sono state fornite informazioni più precise in merito alle frequenze di funzionamento.

A completare la gamma c’è l’AMD Ryzen Z1 Extreme che, come lascia intuire il nome, punta ad offrire un livello di performance nettamente superiore. In questo caso, la CPU è dotata di 8 Core e 16 Thread mentre la Cache sale fino a 24 MB. La GPU RDNA 3 può contare su ben 12 unità di elaborazione, garantendo prestazioni di fascia più alta. Il TDP è sempre configurabile tra 15 W e 30 W. Anche in questo caso, non sono note le frequenze di funzionamento.

La serie Ryzen Z1 supporta lo standard USB4 oltre che l’utilizzo di memorie LPDDR5 e LPDDR5X per garantire il massimo delle performance agli utenti, con una latenza ridotta al minimo. I dispositivi dotati dei nuovi processori Ryzen potranno accedere a tutte le tecnologie sviluppate da AMD, a partire dal sistema di upscaling Super Resolution che si rivelerà un’arma in più fondamentale, soprattutto per console portatili come la ASUS ROG Ally.

La possibilità di elaborare il gioco a bassa risoluzione (ad esempio 720p) per poi effettuare un upscaling senza un’apprezzabile perdita di qualità dell’immagine fino ad una risoluzione superiore (la console di ASUS ROG presenta un display 1080p che rappresenta la risoluzione “obiettivo” delle APU di casa AMD) potrà garantire un’esperienza di gioco decisamente completa.

Da notare, inoltre, che AMD fa riferimento ad una particolare tecnologia di gestione intelligente dell’alimentazione (e quindi dei consumi) per garantire un’autonomia elevata e senza compromessi per i dispositivi che integreranno i nuovi dispositivi Z1. Per ora, però, non ci sono dettagli aggiuntivi. Anche ASUS ROG non ha fatto riferimenti precisi all’autonomia della sua Ally.

Il debutto dei nuovi processori è stato così commentato da Jason Banta, vicepresidente e GM della divisione Client OEM di AMD: “In AMD, stiamo continuamente promuovendo la prossima generazione di esperienze di gioco, dalle console ai desktop ai dispositivi portatili in movimento. I processori Ryzen Z1 offrono ai giocatori un’esperienza di gioco d’élite e un’estrema portabilità in fattori di forma di gioco entusiasmanti.”

Leggi anche: Migliori notebook AMD Ryzen di Aprile 2023: ecco i nostri consigli

Prestazioni al top per il gaming in mobilità con i Ryzen Z1

Per il momento, AMD non ha diffuso alcun benchmark specifico dei nuovi processori Ryzen Z1. A margine della presentazione della ASUS Rog Ally, in rete, è apparsa, però, l’immagine qui di seguito che, sottolineiamo, AMD non ha allegato al comunicato stampa di presentazione dei nuovi processori.

In quest’immagine, viene evidenziato un confronto con la Nintendo Switch che mostra come la Z1 Extreme presenti prestazioni (in termini di TFLOPS) più di 20 volte superiori rispetto al SoC utilizzato dalla console di casa Nintendo. Anche il processore base Z1 se la cava molto bene.

Z1 Extreme arriva a 8,6 TFLOPS mentre Z1 si ferma ad un comunque ottimo 2,8 TFLOPS. Il dato è particolarmente interessante, anche per via della possibilità di dar vita ad un primo confronto con Steam Deck che non va oltre 1,6 TFLOPS. In ogni caso, sarà necessario attendere il prossimo 11 maggio e la presentazione ufficiale della ASUS ROG Ally per saperne di più.

I nuovi processori di casa AMD, grazie alla combinazione di Zen 4 e RDNA 3, hanno tutte le potenzialità di garantire un livello di performance senza precedenti nel gaming in mobilità. Le tecnologie di upscaling di AMD permetteranno, inoltre, un ulteriore passo in avanti in termini di risultati finali.

Ricordiamo che alcuni rumor della scorsa settimana collegavano il Ryzen Z1 Extreme al processore Ryzen 7 7840U, mai ufficializzato da AMD ma già avvistato in rete con alcuni benchmark che ne mostrano le enormi potenzialità. Il processore, infatti, ha registrato oltre 14 mila punti in multi thread con Cinebench R23 ponendosi al livello, o anche superando, soluzioni di fascia altissima come l’M2 Pro di Apple e il Ryzen 9 6900HX. Maggiori dettagli sulle reali potenzialità arriveranno, di certo, dopo la presentazione ufficiale della console di ASUS ROG.

I nuovi Ryzen Z1 non saranno un’esclusiva di ASUS ROG Ally

Nel comunicato di presentazione della nuova Ryzen Z1 Series viene evidenziato un punto molto importante: i nuovi processori arriveranno inizialmente con ASUS ROG Ally che, come detto, sarà presentata in via ufficiale, dopo l’anteprima avvenuta nelle ultime ore, nel corso di un evento in programma il prossimo 11 maggio. AMD, quindi, non fa riferimento ad alcuna esclusiva. Nel corso del prossimo futuro, quindi, i nuovi chip Z1 potrebbero essere utilizzati da ulteriori OEM per la realizzazione di dispositivi dedicati al gaming. Anche in questo caso, sarà necessario attendere le prossime settimane per saperne di più.

Leggi anche: AMD Ryzen 7000X3D disponibili: Zen 4 e 3D V-Cache per prestazioni al top