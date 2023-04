Steam Deck ha ora un nuovo rivale: debutta oggi in via ufficiale la nuova console portatile ASUS ROG Ally, già anticipata da rumor e indiscrezioni nel corso delle ultime settimane. Si tratta di un progetto molto interessante, destinato ad arrivare sul mercato nel corso dei prossimi mesi per proporre una nuova esperienza di gaming in mobilità. La scheda tecnica di ASUS ROG Ally è completa e ruota intorno al chip AMD Ryzen Z1, una soluzione custom sviluppata dall’azienda per la nuova console di ASUS ROG, e al sistema operativo Windows 11. Ecco tutti i dettagli in merito alla nuova console appena svelata dall’azienda:

ASUS ROG Ally: le specifiche della nuova console portatile con Windows 11

La nuova ASUS ROG Ally è una console portatile caratterizzata da un design simile allo Steam Deck e alla Nintendo Switch (in particolare alla versione Lite della console di Nintendo). La console punta a rendere “mobile” l’esperienza di gaming su Windows 11, garantendo così una piena compatibilità con Steam, Epic Games, Xbox Game Pass, EA Play e tutte le altre piattaforme dedicate al gaming. Naturalmente, la console può essere utilizzata anche per il cloud gaming (con tutti i compromessi del caso) per alleggerire il carico di lavoro sui componenti interni.

Il cuore del progetto è il nuovo chip custom Ryzen Z1 Series: è molto più potente di Steam Deck

È proprio all’interno della console che si “nascondono” gli elementi più interessanti del progetto. La nuova ASUS ROG Ally può contare sul nuovo processore AMD Ryzen Z1 Series. Si tratta di una APU custom a cui sarà affidato anche il compito di gestire il comparto grafico. La console sarà disponibile in due versioni: una con chip Z1 e una con chip Z1 Extreme. I due chip potranno contare su architettura Zen 4 e grafica RDNA 3.

La grafica qui di sotto chiarisce le differenze tra i due chip. Il Ryzen Z1 presenta una configurazione con 6 Core e 12 Thread mentre la versione Extreme può contare su di una configurazione ad 8 Core e 16 Thread. In termini di potenza grafica, inoltre, la GPU RDNA 3 a 12 Core di Z1 Extreme si farà sentire, garantendo prestazioni fino a 8,6 TFLOPS mentre il chip Z1 si fermerà a 2,8 TFLOPS.

Il divario con la Nintendo Switch è enorme (la console di Nintendo si ferma a 0,4 TFLOPS). La console di ASUS, in ogni caso, batte anche Steam Deck che non va oltre 1,6 TFLOPS. Ricordiamo che la GPU integrata utilizza l’architettura RDNA 3, presentata ufficialmente a fine 2022. Il processo produttivo è a 4 nm. La console supporterà le tecnologie di upscaling di casa AMD, RSR e FSR.

Il chip Z1 Extreme sviluppato da AMD è stato sviluppato (secondo le indiscrezioni delle scorse settimane, non confermate direttamente da ASUS ROG e dalla stessa AMD) a partire dal Ryzen 7 7840U in modo specifico per la ASU ROG Ally. L’APU con architettura Zen 4 può contare su 8 Core e 16 Thread, una frequenza di clock di 3,3 GHz e un turbo che porterà il clock fino a poco più di 5 GHz.

Le prestazioni saranno tutte da verificare. Un primo benchmark del Ryzen 7 7840U apparso online poche settimane fa ha evidenziato un punteggio di oltre 14 mila punti in multi thread su Cinebench R23. Se confermato (anche su un hardware come quello della console portatile di ASUS), si tratterebbe di un ottimo risultato, in linea con l’M2 Pro di Apple e superiore al Ryzen 9 6900HX.

Le altre specifiche della console

Tra le specifiche tecniche di ASUS ROG Ally troviamo 16 GB di memoria RAM LPDDR5 in configurazione Dual Channel e una memoria SSD M.2 2230 PCIe Gen 4 da 512 GB oppure 1 TB. Si tratta di una combinazione che, almeno sulla carta, non sembra porre reali limiti alla console. Un quantitativo inferiore di RAM e/o storage (o l’adozione di unità di memoria più lente) avrebbe peggiorato nettamente le prestazioni.

Ci sarà spazio anche per uno slot per microSD. Tra le specifiche, inoltre, non mancherà il supporto al Wi-Fi 6E oltre che al Bluetooth per il collegamento di accessori esterni come le cuffie. Da notare anche la presenza di un display da 7 pollici di diagonale con risoluzione Full HD. Il pannello è dotato di un refresh rate di 120 Hz, luminosità di picco di 500 nits e tempo di risposta di 7 ms. Il display è in formato 16:9 ed è protetto da vetro Gorilla Glass DXC con trattamento anti riflesso.

ASUS ROG Ally può contare anche su audio spaziale Dolby Atmos oltre che su pulsanti configurabili per adattarli all’esperienza di gioco. Per gestire al meglio anche i giochi più esigenti, la console di ASUS integra un sistema di raffreddamento a doppia ventola che dovrebbe essere particolarmente silenzioso ed efficiente, garantendo la possibilità di mantenere buone prestazioni senza causare un aumento eccessivo della temperatura della scocca.

Le ventole sono supportate dalla tecnologia ROG Intelligent Cooling. L’azienda ha anticipato un livello di rumore fino a 20 dB (o fino a 30 dB in modalità a singola ventola). Il sistema è supportato da una heat pipe e presenta quattro grate d’areazione. Da notare che la console può essere collegata anche ad un monitor esterno tramite l’uscita video USB-C. C’è anche il connettore ASU XG per il collegamento ad una GPU esterna.

Lato software, troviamo Windows 11, con la possibilità di utilizzare tutte le applicazioni e i giochi disponibili per il sistema operativo di Microsoft. C’è anche un’interfaccia ottimizzata, pensata per rendere gestibile il software e tutte le sue funzionalità direttamente tramite i controlli fisici della console.

La nuova ASUS ROG Ally presenta dimensioni pari a 280 x 113 x 39 mm ed un peso di 608 grammi. I tasti presentano una configurazione simile a quelli del controller Xbox, con l’aggiunta di due tasti mappabili nella parte posteriore.

Prezzo e data di lancio: appuntamento a maggio per saperne di più

Al momento, ASUS ROG non ha ancora diffuso ulteriori dettagli in merito alla sua nuova console ma per saperne di più non bisognerà attendere molto. La console, infatti, sarà protagonista di un evento di presentazione vero e proprio in programma il prossimo 11 maggio, alle 16 ora italiana.

Nel corso dell’evento, ASUS rivelerà il prezzo e le versioni disponibili della sua console ed andrà, inoltre, a confermare la data effettiva di lancio. Non ci resta, quindi, che attendere i prossimi giorni per saperne di più in merito al lancio della nuova console.

Per il momento, ASUS ROG ha confermato che il prezzo “sarà inferiore a 1.000 euro“. Non è chiaro, però, se tale limite sia relativo esclusivamente alla versione “base” della console (con chip Z1) o tutta la gamma e, quindi, anche alle ben più interessanti versioni con Z1 Extreme, un chip che sulla carta sarà in grado di offrire prestazioni davvero di livello assoluto.

Il video di presentazione

