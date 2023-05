Nonostante manchino ancora diversi mesi prima della presentazione ufficiale della prossima gamma di iPhone 15, in rete hanno già iniziato a circolare da tempo diverse informazioni sui prossimi smartphone della mela; i dispositivi in arrivo nella seconda metà dell’anno in corso però, non sono gli unici protagonisti delle voci di corridoio, anche i modelli in arrivo il prossimo anno infatti, gli iPhone 16, ricevono la loro buona dose di indiscrezioni. Scopriamo insieme le ultime voci al riguardo.

I futuri iPhone 16 Pro con display ancora più grandi

Gli attuali smartphone della serie Pro di Apple, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max, hanno rispettivamente dei display con diagonale da 6,1 pollici e 6,3 pollici; ora stando a quanto riporta Ross Young su Twitter, sembra che l’azienda abbia intenzione di differenziare maggiormente i modelli standard da quelli Pro con la gamma iPhone 16, aumentando notevolmente le dimensioni dei display.

6.2x" and 6.8x"… — Ross Young (@DSCCRoss) May 9, 2023

Come potete notare, secondo il solitamente ben informato Young, Apple avrebbe intenzione di aumentare le diagonali dei display di iPhone 16 Pro e l’iPhone 16 Pro Max, rispettivamente fino ad almeno 6,2 pollici e 6,8 pollici. In un tweet successivo Young afferma anche che l’aumento delle dimensioni del display comporterà un aumento delle proporzioni, modificando di conseguenza anche il fattore di forma complessivo e il software.

Apple introdurrà i pulsanti allo stato solido con gli iPhone 16 Pro?

Negli ultimi mesi si è parlato molto dell’intenzione di Apple di dotare i prossimi iPhone 15 di pulsanti allo stato solido ma, lo scorso mese, diverse indiscrezioni concordavano sul fatto che l’azienda avesse preferito ritardare l’implementazione di tali componenti, presumibilmente per problemi occorsi in fase di sviluppo e costi troppo elevati.

Se dunque gli iPhone in arrivo quest’anno saranno ancora dotati dei classici pulsanti fisici, secondo Mark Gurman di Bloomberg i pulsanti allo stato solido saranno introdotti con la futura gamma di iPhone 16 Pro, mentre i modelli base di iPhone 16 saranno equipaggiati con i classici e tradizionali pulsanti fisici.

L’introduzione dei pulsanti allo stato solido sui futuri smartphone porterà probabilmente Apple a modificare il design dei controlli del volume, adottando un pulsante singolo unificato anziché un design a doppio pulsante.

iPhone 15 Pro Max potrebbe essere l’unico dotato di una fotocamera periscopica

Giusto ieri abbiamo visto alcune indiscrezioni che vogliono il prossimo iPhone 15 Pro Max dotato di cornici molto sottili, probabilmente le più sottili mai implementate su uno smartphone; continuiamo a parlare di questo dispositivo ma concentrandoci su una caratteristica differente, ovvero la fotocamera.

Circolano già da tempo voci secondo cui Apple abbia intenzione di implementare un sensore periscopico sui propri iPhone, ma finora nulla si è visto; riguardo ad iPhone 15 Pro Max anche di recente abbiamo avuto informazioni in merito, fornendo agli utenti la speranza di ottenere una resa fotografica migliore nello scatto di foto con lo zoom.

Inizialmente c’era chi ipotizzava che entrambi i modelli della gamma Pro avrebbero potuto beneficiare del sensore periscopico ma, stando a quanto condiviso nella giornata di ieri, forse potrebbe non essere così.

Finally received independent confirmation of this: Periscope lens will be available exclusively on the iPhone 15 Pro Max. — Unknownz21 🌈 (@URedditor) May 8, 2023

Come potete notare dal tweet qui sopra, il leaker Unknownz21 asserisce di aver ricevuto conferme sul fatto che Apple implementerà il sensore periscopico solo sul modello iPhone 15 Pro Max, nonché sul fatto che l’utilizzo del nuovo sensore non modificherà l’aspetto esterno generale del comparto fotografico. Gli iPhone della serie 15 non arriveranno prima della seconda metà dell’anno, abbiamo dunque ancora parecchio tempo per ricevere diverse conferme o smentite al riguardo.

Potrebbe interessarti anche: Scommettiamo che Apple spaccerà la USB-C come funzione innovativa di iPhone 15?