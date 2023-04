Nuovo giorno, nuovo aggiornamento del canale Beta di WhatsApp il cui team di sviluppo, mai domo, è costantemente al lavoro nel migliorare e arricchire l’esperienza utente della popolare piattaforma di messaggistica istantanea. Nelle scorse settimane gli sviluppatori hanno introdotto una migliore interfaccia in vista dei messaggi video nonché per la schermata di blocco dell’app e, proprio nelle scorse ore, uno strumento proprietario per la creazione di adesivi.

Una delle novità più richieste che si appresta a debuttare anche sulla versione stabile dell’app è indubbiamente il nuovo editor di immagini, annunciato nelle scorse settimane, il quale è pronto ad accogliere un nuovo editor testuale che espande le opzioni di personalizzazione grazie a nuovi font e strumenti con cui interagire col testo; il tutto nella cornice di una nuova interfaccia mutuata da Instagram, anch’essa di proprietà di Meta. Scopriamone insieme i dettagli.

Le novità della versione 23.8.0.73 di WhatsApp Beta per iOS

La versione a cui si fa riferimento è la 23.8.0.73 per iOS rilasciata come aggiornamento beta tramite il programma TestFlight di Apple – 2.23.8.73 nelle Impostazioni dell’applicazione, la build di TestFlight è la 23.8.0 (467143259) – che porta in dote, come anticipato, un editor di testo potenziato e in grado di fornire agli utenti maggiori strumenti di modifica sui contenuti multimediali.

In sostanza, il nuovo editor testuale si arricchisce di 4 nuove opzioni di cui è disponibile un’anteprima nello screenshot in alto:

Selezione dei font: una delle funzioni riprese appieno da Instagram è il carosello di selezione dei font; grazie al quale sarà possibile passare da un font all’altro con un semplice tap. Formattazione del testo: la nuova opzione consentirà di allineare e giustificare facilmente il testo sul contenuto multimediale Colore di sfondo: gli utenti potranno ora modificare il colore dello sfondo del testo in modo da evidenziare i contenuti più importanti Nuovi font: l’editor testuale si arricchisce di 5 nuovi font (Calistoga, Courier Prime, Damion, Exo 2 e Morning Breeze).

Sottolineiamo che le suddette novità sono sbarcate sui dispositivi dei beta tester su Android nelle scorse settimane e, solo adesso, stanno raggiungendo gli utenti iOS iscritti al programma beta dell’app.

Come scaricare le ultime versioni dell’app per iOS

Attualmente il nuovo editor testuale è disponibile per un numero ristretto di beta tester che hanno installato la versione 23.8.0.73 di WhatsApp Beta per iOS ma nei prossimi giorni, e settimane, dovrebbe raggiungere un numero crescente di utenti.

Il programma beta di WhatsApp per iOS, tramite TestFlight di Apple, purtroppo è al completo da tempo, dunque, per poter godere di questa e delle future novità sarà necessario attendere l’aggiornamento alla suddetta versione.

Qualora voleste, invece, scaricare la versione più recente di WhatsApp potrete farlo tramite questo link con il quale verrete reindirizzati alla pagina dedicata sull’App Store.

