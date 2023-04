Il team di sviluppatori di WhatsApp continua a lavorare senza sosta al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, introducendo nuove funzionalità e risolvendo i bug riscontrati, con l’obiettivo di garantire un’esperienza sempre più ricca.

E così nelle scorse ore è stato dato il via al rilascio di una nuova versione dell’applicazione dedicata ai dispositivi basati su iOS: si tratta della versione 23.7.82.

Le novità della versione 23.7.82 di WhatsApp per iOS

Nei mesi scorsi è emerso che gli sviluppatori erano al lavoro su uno strumento per la creazione di adesivi, eliminando così la necessità di ricorrere ad applicazioni di terze parti e con la versione 23.7.82 questa funzionalità viene messa a disposizione di tutti gli utenti, così come viene messo in evidenza nel changelog ufficiale: Da ora è possibile creare sticker personalizzati con i ritagli di Foto di Apple.

In particolare, dopo aver estratto un soggetto direttamente da un’immagine, è necessario incollarlo all’interno di una chat e l’applicazione la convertirà automaticamente in un adesivo, che potrà essere aggiunto alla raccolta di adesivi dell’utente.

Questa nuova funzione è disponibile per tutti gli utenti con dispositivi basati su iOS 16 mentre non dovrebbe essere implementata in futuro nelle versioni precedenti del sistema operativo mobile di Apple.

Il team di WhatsApp precisa che potrebbe essere necessaria qualche settimana perché tale novità raggiunga effettivamente tutti gli utenti, ai quali non resta altro da fare che avere un po’ di pazienza.

Come provare le ultime versioni dell’app di messaggistica

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo oramai da parecchio tempo è al completo.

La versione stabile più recente dell’app di messaggistica, invece, può essere scaricata gratuitamente tramite l’App Store attraverso questo link.

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp