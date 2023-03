Continuiamo a seguire con grande interesse il lavoro senza sosta del team di sviluppatori di WhatsApp, volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug man mano che vengono riscontrati dagli utenti.

Nelle scorse ore è stata rilasciata una nuova versione dell’applicazione beta dedicata ai dispositivi basati su iOS, che arriva così alla release 23.5.0.72.

Le novità della versione 23.5.0.72 di WhatsApp Beta per iOS

Nelle settimane scorse è emerso che il team di WhatsApp è al lavoro su un nuovo editor delle immagini per l’applicazione dedicata ai dispositivi basati su Android e, a quanto pare, gli sviluppatori hanno in programma di apportare le medesime modifiche anche nell’app iOS.

Così come viene mostrato da questi screenshot, WhatsApp anche su iOS avrà un editor più ricco di possibilità di personalizzazione, con nuovi font e strumenti con i quali “lavorare” l’immagine.

Gli utenti avranno la possibilità di passare facilmente da un carattere all’altro (sopra la tastiera ci saranno gli appositi collegamenti), modificare l’allineamento del testo (a destra, al centro o a sinistra) e modificare il colore dello sfondo del testo.

Nel momento in cui l’editor ridisegnato sarà disponibile, gli utenti dovrebbero poter fare affidamento anche su 5 nuovi font (Calistoga, Courier Prime, Damion, Exo 2 e Morning Breeze).

Al momento non vi sono informazioni su quando tale novità sarà messa a disposizione di tutti gli utenti attraverso la sua implementazione in una versione stabile dell’applicazione di messaggistica.

Come provare le ultime versioni dell’app

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta, che purtroppo al momento è al completo (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link) mentre la versione stabile più recente può essere scaricata tramite l’App Store attraverso questo link.

