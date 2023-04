Il team di sviluppo di WhatsApp è costantemente al lavoro nell’arricchire e rifinire l’esperienza utente offerta dalla popolare piattaforma di messaggistica e, in particolare, in questo periodo la funzione più attesa è indubbiamente l’implementazione dei messaggi video all’interno dell’app. Un argomento che abbiamo affrontato nell’articolo dedicato alla versione 2.23.6.73 di WhatsApp Beta e che adesso riceve un ulteriore miglioria grazie alla versione 23.7.0.77. Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Le novità della versione 23.7.0.77 di WhatsApp Beta per iOS

Come anticipato, è ormai risaputo che l’app di messaggistica sia destinata ad accogliere nei prossimi mesi i messaggi video – funzione già offerta dalla concorrenza – e, in queste settimane, ne sta aggiornando le capacità aggiungendo opzioni e migliorie.

È il caso della versione 23.7.0.77, attualmente disponibile attraverso il programma beta TestFlight, la quale introduce l’anteprima testuale della ricezione di un videomessaggio nella schermata principale delle chat.

Come si evince dalla schermata in alto, grazie a questa aggiunta sarà possibile evidenziare la ricezione o l’invio di un videomessaggio; con le stesse modalità con cui attualmente l’applicazione segnala in anteprima i vari contenuti multimediali e l’aggiunta di reazioni nonché l’invio di adesivi.

La suddetta novità, per quanto minore, rappresenta un chiaro segnale dei progressi compiuti in merito allo sviluppo dei messaggi video i quali continuano a essere la priorità per il team di sviluppatori dell’app.

Sottolineiamo, peraltro, che la principale distinzione tra i videomessaggi e i video tradizionali è che i primi potranno essere registrati esclusivamente al momento dell’invio e potranno avere una durata massima di 60 secondi.

Pertanto ne garantiscono l’autenticità del messaggio inviato. In tal senso, i videomessaggi non potranno essere inoltrati né salvati dal destinatario il quale però potrà comunque registrarli attraverso lo strumento di registrazione dello schermo.

Caratteristica più importante dei videomessaggi è la crittografia end-to-end la quale ne garantisce l’accesso e la visualizzazione solo ai partecipanti della conversazione e a nessun altro, neanche WhatsApp stessa.

Come anticipato, la funzione è attualmente in via di sviluppo e dovrebbe essere rilasciata anche sui canali stabili dell’app nelle prossime settimane.

Come scaricare le ultime versioni dell’app per iOS

Il programma beta di WhatsApp per iOS, tramite TestFlight di Apple, è al completo da tempo, dunque, per poter godere di questa e delle future novità sarà necessario attendere l’aggiornamento alla suddetta versione.

Qualora voleste, invece, scaricare la versione più recente di WhatsApp potrete farlo tramite questo link tramite il quale verrete reindirizzati alla pagina dedicata sull’App Store.

