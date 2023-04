WhatsApp, la popolare piattaforma di messaggistica istantanea di proprietà di Meta, è sempre attenta alle esigenze dei propri utenti e costantemente impegnata nell’implementazione di miglioramenti alla sua interfaccia utente. Di recente, l’app ha introdotto una barra laterale ridisegnata per la versione nativa macOS, miglioramenti per la gestione dei gruppi e un miglioramento dell’interfaccia in vista dei messaggi video. Tuttavia, le sorprese non finiscono qui: grazie all’ultima versione beta di WhatsApp per iOS 23.8.0.71 disponibile su TestFlight, è stata rivelata l’introduzione di una nuova visualizzazione del blocco schermo.

Le novità della versione 23.8.0.71 di WhatsApp Beta per iOS

Come è possibile osservare dallo screenshot in basso, la nuova visualizzazione del blocco schermo differisce da quella presente nella versione precedente dell’app. Questo aggiornamento, a nostro avviso, rende la funzione più intuitiva e in linea con le tendenze moderne in termini di design, poiché l’etichetta è ora rappresentata da un pulsante di colore azzurro che invita all’utilizzo del Face ID (ben più visibile e di immediato utilizzo della precedente versione) e l’icona del lucchetto, anch’essa ridisegnata, è stata spostata nella parte superiore dello schermo. Grazie a questa riprogettazione e all’impegno che il team di sviluppo sta mettendo nell’ultimo periodo per migliorare e unificare le piattaforme mobile e desktop, è plausibile che in futuro vedremo un’opzione di blocco dello schermo anche nell’app nativa per macOS.

È importante sottolineare che alcuni utenti potrebbero riscontrare problemi con questa nuova visualizzazione del blocco schermo, in quanto potrebbe apparire inaspettatamente in situazioni in cui non dovrebbe essere visibile. Tuttavia, trattandosi di una prima versione beta è probabile che tale inconveniente verrà risolto con gli aggiornamenti futuri dell’app. La nuova visualizzazione del blocco schermo è già disponibile per alcuni beta tester che hanno installato l’ultima versione 23.8.0.71 di WhatsApp beta per iOS tramite TestFlight, e nei prossimi giorni un numero ancora maggiore di persone potrà sperimentare questa piccola ma interessante novità.

Insomma, gli utenti di WhatsApp possono attendersi ulteriori sviluppi e miglioramenti nell’esperienza d’uso dell’app di messaggistica, grazie all’attenzione dell’azienda verso il design e la facilità d’uso. La nuova visualizzazione del blocco schermo e le modifiche alle impostazioni dell’app rappresentano solo alcune delle innovazioni che WhatsApp sta testando per offrire un servizio sempre più efficiente e piacevole.

Come scaricare le ultime versioni dell’app per iOS

Il programma beta di WhatsApp per iOS, tramite TestFlight di Apple, è al completo da tempo, dunque, per poter godere di questa e delle future novità sarà necessario attendere l’aggiornamento alla suddetta versione.

Qualora voleste, invece, scaricare la versione più recente di WhatsApp potrete farlo tramite questo link tramite il quale verrete reindirizzati alla pagina dedicata sull’App Store.

