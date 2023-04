Continuiamo a seguire con interesse il lavoro del team di sviluppatori di WhatsApp volto al miglioramento di questo popolare servizio di messaggistica istantanea, il tutto attraverso l’introduzione di nuove funzionalità e la risoluzione dei bug riscontrati.

E così nelle scorse ore è stato rilasciato un aggiornamento dell’app stabile dedicata ai dispositivi basati su iOS, che arriva alla versione 23.6.74.

Le novità di WhatsApp per iOS

Alcune settimane fa il team di WhatsApp ha annunciato alcune nuove funzionalità per le chat di gruppo, promettendo che sarebbero state messe a disposizione di tutti gli utenti in tempi rapidi.

Ebbene, nel changelog della versione 23.6.74 le novità relative ai gruppi fanno il loro esordio ufficiale nel canale stabile dell’applicazione di messaggistica.

Questo è il changelog:

Scopri facilmente i gruppi in comune: ora puoi cercare un contatto e vedere i gruppi che avete in comune.

Ora gli amministratori dei gruppi possono decidere chi può entrare a farne parte: dal gruppo, vai a Impostazioni gruppo e attiva “Approva nuovi partecipanti” per iniziare.

Il team di WhatsApp precisa che queste funzioni verranno implementate nelle prossime settimane e, pertanto, chi non le ha già dovrà avere ancora un po’ di pazienza.

Oltre alla novità relativa alla ricerca dei contatti e a quella del nuovo potere di controllo degli amministratori dei gruppi, dovrebbe essere disponibile per un quantitativo maggiore di utenti anche la possibilità di creare gruppi con fino a 1.024 partecipanti.

Come provare le ultime versioni dell’app di messaggistica

Per provare in anteprima le novità introdotte in WhatsApp per iOS è necessario iscriversi al programma TestFlight beta (potete trovare la pagina dedicata seguendo questo link), che purtroppo oramai da molto tempo è al completo.

La versione stabile più recente dell’app di messaggistica può essere scaricata tramite l’App Store attraverso questo link.

Potrebbe interessarti anche: le nostre guide di WhatsApp