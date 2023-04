Attraverso un post sul blog ufficiale, WhatsApp ha annunciato la possibilità di fare acquisti e relativi pagamenti direttamente all’interno dell’applicazione in Brasile; gli utenti avranno modo di pagare le piccole imprese locali direttamente all’interno di una chat WhatsApp.

WhatsApp consente agli utenti brasiliani di pagare gli acquisti direttamente all’interno della chat dell’applicazione

WhatsApp aveva già tentato, nel 2020, di implementare la funzionalità di pagamenti in app in Brasile, salvo aver poi dovuto desistere poco dopo a causa di un blocco imposto dalla banca centrale del paese, per problemi riguardanti la libera concorrenza.

Ora, quanto anticipato a novembre dello scorso anno, è diventato realtà: gli utenti brasiliani possono ora non solo sfogliare il catalogo prodotti delle piccole imprese locali nella chat dell’applicazione, ma anche effettuare direttamente da lì i relativi pagamenti.

La società ha implementato la possibilità di effettuare acquisti sia di beni che di servizi, provvedendo al loro pagamento direttamente tramite la chat dell’applicazione, utilizzando carte di debito, carte di credito e prepagate Mastercard e Visa, grazie alle numerose partnership con varie banche aderenti al nuovo servizio. WhatsApp ci tiene a sottolineare che, come ogni altro aspetto dell’app, i pagamenti sono assolutamente sicuri: i numeri delle carte sono crittografati e archiviati in modo sicuro e le persone devono creare un PIN di pagamento e utilizzarlo per ogni pagamento.

Grazie al lancio del nuovo servizio, la famosa app di messaggistica istantanea si propone anche come metodo di interazione con le aziende, evitando agli utenti di doversi recare su diversi siti per i propri acquisti ma consentendo loro di fare tutto direttamente dall’applicazione stessa. Tutto ciò condivide diverse somiglianze con WeChat, il servizio cinese di Tencent che offre social media e funzionalità di pagamento oltre alla messaggistica istantanea.

