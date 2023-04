C’è una nuova barra laterale su WhatsApp Beta per macOS

Il team di WhatsApp non smette mai di lavorare per rendere l’esperienza utente della propria app di messaggistica istantanea sempre più efficiente e piacevole, soprattutto per quanto riguarda la sua nuova applicazione desktop nativa su macOS, realizzata con Mac Catalyst. Questa volta l’ultimo aggiornamento non ha in serbo nuove sorprendenti funzionalità, bensì un elegante rinnovamento dell’interfaccia, con un focus particolare sulla barra laterale dell’app. Vediamo insieme di cosa si tratta.

Ecco le novità della versione 23.7.0.78 di WhatsApp Beta per macOS

La versione beta 23.7.0.78 dell’app per macOS ha portato una ventata di freschezza nella barra laterale dell’applicazione, sostituendo il vecchio elenco di etichette con un vivace insieme di icone accattivanti e funzionali. Fino a poco tempo fa la barra laterale offriva un elenco di etichette che fungevano da porta d’accesso alle diverse sezioni dell’app, tra cui chat, stato, chiamate e impostazioni. Grazie all’arrivo di queste nuove suggestive icone, navigare tra le varie parti dell’app sarà quindi più semplice e immediato, il tutto con un tocco di minimalismo in pieno stile Apple.

Come è possibile osservare dallo screenshot qui sopra, le nuove icone della barra laterale sono state completamente rinnovate e, grazie al loro design minimale, permettono agli utenti di individuare facilmente la sezione desiderata senza dover necessariamente leggere le etichette di testo. Inoltre, le icone sono state progettate per integrarsi perfettamente con l’estetica dell’interfaccia di macOS, garantendo una maggiore coesione con il resto del sistema operativo. Un altro vantaggio offerto dalla nuova barra laterale è la riduzione dell’ingombro e il risparmio di spazio: le icone occupano meno spazio rispetto alle etichette di testo, lasciando più posto ai contenuti dell’app.

È interessante notare come questa scelta di design sia in linea con le recenti modifiche apportate anche all’app nativa di WhatsApp per Windows. Chi segue da vicino le novità relative a WhatsApp avrà infatti notato come la nuova barra laterale sia molto simile a quella implementata nella versione nativa per Windows. Questa decisione sottolinea la volontà di WhatsApp di uniformare l’interfaccia delle app native tra i vari sistemi operativi, garantendo così un’esperienza utente coerente e familiare su tutte le piattaforme.

Al momento l’interfaccia rinnovata della barra laterale è disponibile solo per alcuni utenti che hanno installato l’ultimo aggiornamento beta di WhatsApp per macOS tramite l’app TestFlight. Tuttavia, è prevista un’estensione dell’aggiornamento a un numero maggiore di persone nel prossimo futuro anche nella versione stabile dell’app, permettendo così a una platea più ampia di utenti di sperimentare il nuovo design e le nuove funzionalità.

Come scaricare le nuove versioni di WhatsApp per macOS

Come annunciato in questo articolo, da qualche mese WhatsApp ha reso disponibile l’applicazione nativa per macOS. Per installarla non dovete fare altro che scaricare il file dmg dal sito ufficiale. Dopo aver installato l’app è possibile collegare l’account sul proprio dispositivo Android o iOS a WhatsApp per macOS scansionando il codice QR. È importante sottolineare che questa specifica versione è pienamente compatibile con tutti i Mac con a bordo le CPU Apple Silicon.