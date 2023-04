L’ultima console portatile di Sony è PlayStation Vita rilasciata nel 2011, ma questo segmento del settore gaming sembra attualmente promettente a giudicare dai dati di vendita di dispositivi come Steam Deck e Nintendo Switch e tutti quelli basati su Android.

Ora sembra che Sony si stia preparando a tornare in questo segmento di settore con una nuova console portatile.

Sony starebbe lavorando a una specie di “console portatile”

Tom Henderson di Insider Gaming riferisce che Sony starebbe lavorando a una nuova PlayStation portatile con nome in codice Q Lite, tuttavia il nuovo prodotto non sarebbe come ​​​​una nuova PlayStation Vita o una nuova PSP, in quanto apparirebbe più simile a un gamepad Wii U.

Henderson afferma che la nuova console portatile Sony sarebbe progettata per la riproduzione remota con PlayStation 5 e che richiederebbe una connessione Internet permanente.

Secondo quanto riportato la console supporterebbe lo streaming adattivo con una qualità fino a 1080p e 60 FPS, quindi non eseguirebbe nativamente alcun gioco.

La fonte afferma che i primi prototipi assomigliano a un controller PlayStation 5 con uno schermo LCD da 8 pollici al centro per offrire funzionalità come i pulsanti del volume adattivi, altoparlanti e una porta da 3,5 mm.

La fonte ritiene che questo dispositivo verrebbe rilasciato prima della presunta PS5 Pro che secondo alcune indiscrezioni potrebbe non vedere mai la luce.

Potrebbe interessarti: Lieto fine per la truffa delle PlayStation 5 mai consegnate da Euromediashop