Attraverso un comunicato stampa, Apple ha annunciato la disponibilità in Italia della funzionalità SOS Emergenze via satellite degli iPhone 14.

Lanciata con i più recenti iPhone e con iOS 16, la funzionalità, che consente agli utenti di connettersi con i servizi di emergenza quando ci si trova scoperti dalla copertura cellulare e dalle reti Wi-Fi, era finora disponibile solo in Canada, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti.

SOS emergenze via satellite arriva in Italia

Nella serata di lunedì 27 marzo 2023, Apple ha avviato il rilascio, su tutti gli iPhone compatibili, il nuovo aggiornamento ad iOS 16.4, nuova versione intermedia di iOS che ha portato con sé tante nuove funzionalità.

Tra queste, rientra una novità che riguarda da vicino gli utenti italiani in possesso di uno dei più recenti iPhone 14: parliamo della funzionalità “SOS emergenze via satellite”, già disponibile in altri paesi e da ieri disponibile anche in Italia:

Tutti i modelli della linea iPhone 14 (iPhone 14, iPhone 14 Plus, iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max) possono connettersi direttamente a un satellite grazie a una combinazione di componenti hardware progettati ad hoc e software profondamente integrati. SOS emergenze via satellite si basa su funzioni esistenti che sono vitali per gli utenti di iPhone, tra cui SOS emergenze, Cartella clinica, contatti di emergenza e condivisione di ‘La mia posizione’ sull’app Dov’è, offrendo la possibilità di connettersi a un satellite per condividere informazioni critiche con servizi di emergenza, familiari e amici. Questo servizio rivoluzionario mette in contatto l’utente con centri di smistamento in cui operano specialisti in emergenze formati da Apple e pronti a contattare i PSAP (Public Safety Answering Point) — o call center dei servizi di emergenza — per conto dell’utente, per fornirgli l’aiuto di cui ha bisogno. Dal lancio in Canada, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti alla fine dello scorso anno, SOS emergenze via satellite ha già contribuito a salvare vite umane. Il servizio è gratuito per due anni a partire dal momento in cui si attiva un nuovo modello di iPhone 14.

Come funziona SOS emergenze via satellite?

In questa sezione, ricapitoliamo brevemente il funzionamento della funzionalità SOS emergenze via satellite degli iPhone 14 (trovate qua la nostra recensione del modello base), utile quando un utente ha bisogno di aiuto ma si trova in una posizione remota, scoperta dalle reti cellulare o dalle reti Wi-Fi.

Accedendo alla funzionalità, appare una splash screen che informa dei requisiti per potere sfruttare la funzionalità (essere all’aperto e avere un po’ di pazienza in sostanza). Subito dopo, l’iPhone somministrerà all’utente un questionario che aiuta ad indirizzare al meglio i soccorsi:

Apple ha lavorato a stretto contatto con esperti per esaminare le domande e i protocolli standard e identificare i motivi più comuni per cui vengono contattati i servizi di emergenza.

Concluso il questionario, la funzionalità guiderà l’utente verso il punto del cielo in cui puntare iPhone per connettersi ai satelliti e potere inviare il messaggio iniziale (che include le risposte dell’utente al questionario, la posizione, compresa l’altitudine, il livello della batteria dell’iPhone e la cartella clinica, se abilitata).

La schermata che si apre subito dopo corrisponde ad un’app di messaggistica che informa delle informazioni appena avviate tramite il suddetto messaggio iniziale e poi mostra i messaggi scambiati con la centrale operativa che coordinerà i soccorsi.

Apple sottolinea, inoltre, di non preoccuparsi se i messaggi impiegano tanto tempo ad essere inviati (la pazienza di cui parlavamo poco sopra), ecco perché:

I satelliti si muovono rapidamente, hanno un’ampiezza di banda limitata e si trovano a più di mille chilometri di distanza dalla Terra, quindi anche i messaggi più brevi possono impiegare alcuni minuti per arrivare a destinazione. Apple ha progettato e realizzato componenti e software specifici che consentono ad iPhone 14 di collegarsi alle frequenze uniche di un satellite senza un’antenna ingombrante. È stato inoltre sviluppato un algoritmo di compressione del testo per ridurre di 3 volte la dimensione media dei messaggi, rendendo l’esperienza il più veloce possibile. Con SOS emergenze via satellite, l’utente può inviare e ricevere messaggi in soli 15 secondi in condizioni di cielo sereno.

La demo della funzionalità

Da uno degli iPhone 14 è possibile provare una demo della funzionalità. Per farlo, è sufficiente recarsi in “Impostazioni > SOS emergenze”, scorrere fino alla sezione “SOS EMERGENZE TRAMITE SATELLITE” ed effettuare un tap su “Prova la demo”.

Il seguente video, mostra il comportamento della demo nella sua interezza.

Dov’è via satellite

Un altro pezzo della funzionalità è rappresentato dal “Dov’è via satellite”. Per chi non lo sapesse, Dov’è è l’app integrata negli iPhone che consente agli utenti di localizzare i propri dispositivi, di localizzare i propri amici e di condividere la propria posizione con gli amici.

La nuova funzionalità, consente all’utente che va in aree non coperte da rete cellulare o da reti Wi-Fi, anche qualora non si trovasse in situazioni di emergenza, di condividere la propria posizione tramite satellite con l’app Dov’è.

Dall’app, dirigendosi nella scheda “Io”, basterà scorrere verso l’alto fino ad incrociare la sezione “La mia posizione via satellite”: questa risulterà “Non disponibile” finché non saranno soddisfatti i requisiti (ovvero il fatto di trovarsi scoperti da rete cellulare o reti Wi-Fi); nel caso in cui i requisiti siano soddisfatti, invece, l’utente potrà visualizzare la propria posizione tramite satellite ed effettuare un tap su “Invia la mia posizione”.

Disponibilità e requisiti della funzionalità

Come anticipato, in seguito al rilascio di iOS 16.4 la funzionalità è stata resa disponibile da Apple anche in Italia e altri cinque paesi (Austria, Belgio, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo) che si aggiungono a Canada, Francia, Germania, Irlanda, Regno Unito e Stati Uniti, dove “SOS emergenze via satellite” e “Dov’è via satellite” erano già disponibili.

Dal punto di vista dei requisiti, nei paesi che hanno appena ricevuto la funzionalità è necessario che gli utenti aggiornino il proprio smartphone ad iOS 16.4 per poterla sfruttare: Con iOS 16.4, l’utente che compone un numero di emergenza locale sarà automaticamente indirizzato al 112, il numero di emergenza europeo, nel caso in cui la chiamata non andasse a buon fine a causa dell’assenza di connessione cellulare o Wi-Fi, rendendo possibile l’utilizzo di SOS emergenze via satellite anche senza digitare il 112.

