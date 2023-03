Quali sono le novità da vedere a marzo 2023 su NOW e Sky On Demand tra film, serie TV e originals? I popolari servizi di streaming e on demand di Sky offrono ogni mese diverse new entry, e anche questo non fa eccezione. Se non volete perdervi all’interno del catalogo e desiderate scoprire i migliori nuovi contenuti continuate a leggere: vi consigliamo noi cosa guardare su NOW e Sky On Demand in questi e nei prossimi giorni.

Se state cercando consigli su cosa vedere su NOW e Sky On Demand a marzo 2023 siete quindi capitati nel posto giusto, perché stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del servizio di streaming e on demand e da vedere in questo terzo mese dell’anno. Tenete conto che le date sotto riportate potrebbero subire variazioni dell’ultimo momento da parte di Sky. Possiamo partire subito iniziando dai film: se non siete già abbonati potete seguire questo link per non perderveli.

Cosa guardare su NOW e Sky On Demand a marzo 2023

Film in uscita su NOW e Sky On Demand

Living

Apriamo le novità Sky e NOW di marzo 2023 con Living, film diretto da Oliver Hermanus con Bill Nighy e Aimee Lou Wood ambientato nella Londra degli anni ’50. Racconta la storia del signor Williams, che lavora come responsabile di un ufficio municipale e la cui mansione gli permette di concedere o meno l’autorizzazione a usare un luogo pubblico. Nel suo lavoro è impeccabile e sempre coerente con le sue scelte, ma un giorno riceve una terribile notizia: è gravemente malato e non gli resta molto da vivere. Così l’algido signor Williams, noto per non aver alcun senso dell’umorismo ed essere troppo preso da scartoffie burocratiche, decide di cambiare modo di vivere e si lascia andare a quei piaceri su cui fino ad oggi non si era neanche mai soffermato, variando anche l’approccio al suo lavoro. Disponibile dal 4 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Living.

Kimi – Qualcuno in ascolto

Da vedere questo mese Kimi – Qualcuno in ascolto, thriller diretto da Steven Soderbergh con Zoë Kravitz e Rita Wilson ambientato a Seattle durante la pandemia di COVID-19. Narra la storia di Angela Childs, un’operatrice tecnologica che soffre di agorafobia: mentre sta esaminando per lavoro un flusso di dati, si imbatte in un file vocale sul quale risultano registrate le prove di un crimine. La donna avvisa la sua azienda, ma si scontra con la burocrazia e si ritrova ad affrontare la sua fobia degli spazi aperti. Nel frattempo la città è affollata da persone volte a manifestare per l’approvazione di una legge per la riduzione degli spostamenti. Angela ignora che tutto, anche ogni minimo respiro che emette, viene registrato… Il film è disponibile dal 6 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Kimi – Qualcuno in ascolto.

Close

Proseguiamo con Close, dramma diretto da Lukas Dhont che racconta la storia di un’amicizia nata anni prima tra i tredicenni Léo e Rémi. I due sono molto legati e abituati a dimostrarsi affetto in pubblico genuinamente, senza preoccuparsi del pensiero degli altri. Un giorno, a scuola, una coetanea chiede loro se sono una coppia, di fronte all’intera classe. Timoroso che la loro amicizia possa essere fraintesa, Léo inizia a evitare l’amico, mentre Rémi si sente ferito e non riesce a capire questo cambio di atteggiamento. Quello che Léo non si aspetta, però, è che la sua vita verrà colpita da una tragedia totalmente inaspettata, che lo porterà ad affrontare le conseguenze della sua scelta. Il film è candidato all’Oscar 2023 come miglior film straniero. Disponibile dal 9 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Close.

Elvis

Da guardare a marzo su NOW e Sky On Demand c’è Elvis, film diretto da Baz Luhrmann che racconta la vita di Elvis Presley (interpretato da Austin Butler) e mostra l’ascesa e il successo che gli hanno permesso di diventare una delle icone del panorama culturale americano. La pellicola parla anche del matrimonio con Priscilla (interpretata da Olivia DeJonge) e del rapporto ventennale con il manager, il colonnello Tom Parker (Tom Hanks), mentre gli Stati Uniti vivono uno stravolgimento socio-culturale che li porterà a grandi cambiamenti. Un film da non perdere per gli amanti del Re del Rock and Roll e della musica in generale. Disponibile dal 13 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Elvis.

Black Phone

Le novità NOW e Sky del mese includono Black Phone, thriller horror con Ethan Hawke e Mason Thames. Il giovane Finney Shaw, un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni, viene rapito da un sadico assassino che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato, dove le urla servono a ben poco. Quando un telefono scollegato inizia a squillare sul muro, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino. Dall’altra parte della cornetta ci sono i bambini scomparsi nel 1978 nella cittadina del Colorado e sono decisi a fare in modo che ciò che è successo a loro non accada a Finney, aiutandolo a fuggire. Nel frattempo Gwen, la sorella del ragazzo, fa strani sogni che la inducono a credere che il fratello sia in grave pericolo. Riuscirà Finney a sfuggire dalle grinfie del suo aguzzino? Potete scoprirlo dal 16 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Black Phone.

Non mollare mai

Da guardare questo mese anche Non mollare mai (American Underdog il titolo originale), film che segue la vera storia di Kurt Warner (Zachary Levi), un ragazzo passato dall’essere un commesso in un negozio di alimentari a due volte MVP della NFL, campione del Super Bowl e quarterback della Hall of Fame. Racconta le sfide e le lotte che l’uomo ha dovuto affrontare mentre inseguiva il suo sogno. Ci ha provato, non è andata subito bene, ma con determinazione si è rialzato e grazie anche al sostegno di sua moglie Brenda (Anna Paquin), della famiglia, degli allenatori e dei compagni di squadra, il sogno di Warner è diventato davvero realtà. Disponibile dal 25 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Non mollare mai.

Bones and All

Da non perdere Bones and All, film di Luca Guadagnino con Taylor Russell e Timothée Chalamet. Racconta la storia del primo amore tra Maren, una ragazza che sta imparando a sopravvivere ai margini della società, e Lee, un solitario dall’animo combattivo. Dopo il loro incontro, i due iniziano un viaggio on the road che li porta alla continua ricerca di identità e bellezza. Prendendo strade secondarie, ammirando paesaggi nascosti in quella che è l’America di Ronald Reagan, Maren e Lee tentano di trovare il proprio posto in un mondo pieno di pericoli e che non riesce a tollerare la loro natura. Disponibile dal 27 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Bones and All.

Call Jane

Le principali novità NOW e Sky On Demand di marzo 2023 includono Call Jane, film con Elizabeth Banks e Sigourney Weaver ambientato nella Chicago del 1968 che racconta la lotta delle donne per rendere l’aborto legale. Joy conduce una vita tranquilla col marito e la figlia, ma quando la gravidanza le provoca una patologia cardiaca letale, deve districarsi in un ordine medico interamente maschile che non vuole che lei abortisca per salvarsi la vita. La sua ricerca la conduce da Virginia, donna indipendente e idealista impegnata nel campo della salute femminile, e da Gwen, attivista che sogna un giorno in cui tutte le donne abbiano accesso all’aborto. Ispirato a una storia vera. Disponibile dal 28 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Call Jane.

Altri film da vedere su NOW e Sky On Demand a marzo 2023

Un’ombra sulla verità – 1° marzo 2023

– 1° marzo 2023 Infinite Storm – 3 marzo 2023

– 3 marzo 2023 American Night – 7 marzo 2023

– 7 marzo 2023 Lou Von Salomé – 8 marzo 2023

– 8 marzo 2023 The Last Son – 12 marzo 2023

– 12 marzo 2023 Dakota – 14 marzo 2023

– 14 marzo 2023 Notte fantasma – 18 marzo 2023

– 18 marzo 2023 Quasi orfano – 20 marzo 2023

– 20 marzo 2023 Agent Game – 22 marzo 2023

– 22 marzo 2023 Ai confini del mondo – La vera storia di James Brooke – 26 marzo 2023

– 26 marzo 2023 War – La guerra desiderata – 29 marzo 2023

– 29 marzo 2023 Taddeo l’esploratore e la tavola di smeraldo – 30 marzo 2023

Questo mese tra le Collection abbiamo Brad Pitt (dal 25 febbraio al 3 marzo 2023), Oscar (dal 4 al 17 marzo 2023), Keanu Reeves (dal 18 al 24 marzo 2023), Ghostbusters (dal 25 al 28 marzo 2023) e Karate Kit (dal 29 marzo).

Serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Yellowstone – stagione 5

Una delle novità NOW e Sky più attese di questo mese di marzo 2023 è senza dubbio la quinta stagione di Yellowstone, serie TV che segue le vicende della famiglia Dutton, proprietaria del ranch più esteso d’America e alle prese con spietati imprenditori edili, insistenti attacchi di una vicina comunità di indiani e non solo. Mentre il prequel con Harrison Ford, 1923, è disponibile su Paramount+, la serie “madre” rimane su Sky con la prima parte della nuova stagione con Kevin Costner: John Dutton continua a lottare per difendere il suo ranch, la sua eredità e il suo stile di vita. Mentre problemi di salute e segreti di famiglia mettono alle strette la famiglia, aspirazioni politiche e nuove relazioni minacciano il futuro dei Dutton e del ranch. La posta in gioco è ancora più alta e il potere ha il suo prezzo: i Dutton saranno disposti a pagarlo? Potete scoprirlo dal 1° marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della quinta stagione di Yellowstone.

L’Opera – stagione 2

Da vedere questo mese anche la seconda stagione di L’Opera, serie TV drammatica francese che racconta il “dietro le quinte” della grande istituzione parigina. La storia di Zoé, prima ballerina dell’Opera che sta attraversando un momento difficile in seguito a un infortunio, con giornate cadenzate da feste, alcool, sesso e incontri al buio, e di Flora, una giovane ballerina di colore di 19 anni che si ritrova a combattere una battaglia contro i pregiudizi. In questa seconda stagione si incrociano di nuovo i destini di Zoé, Flora e Sebastien: ci aspettano nuovi intrighi, rivalità e sogni di gloria. Disponibile dal 12 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di L’Opera.

Good Sam

Da vedere a marzo 2023 su NOW e Sky On Demand c’è Good Sam, nuova serie TV creata da Katie Wech per CBS. Il medical drama vede Sophia Bush nelle vesti della dottoressa Sam Griffith, cardiochirurgo di talento che lavora al Lakeshore Sentinel Hospital, lo stesso del padre, il rinomato dottor Rob Griffith, uomo burbero impossibile da accontentare. Sam ha la sua grande occasione quando quest’ultimo finisce in coma e lei si ritrova a capo del reparto di chirurgia. La sua vita professionale e quella privata tornano però a farsi complicate quando, alcuni mesi dopo, il padre si risveglia e vuole ricominciare a operare, sebbene ciò significhi essere supervisionato da sua figlia. Mentre l’uomo sfida l’autorità e le competenze di Sam, sorge una domanda: saranno mai in grado di riparare il loro rapporto con la stessa abilità con cui guariscono i cuori dei loro pazienti? La nuova serie è disponibile dal 20 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Good Sam.

Christian – stagione 2 (original)

Le novità Sky e NOW del mese includono la seconda stagione di Christian, serie TV originale liberamente ispirata alla graphic novel Stigmate di Claudio Piersanti e Lorenzo Mattotti. Racconta la storia di Christian, che si guadagna da vivere facendo lo scagnozzo per Lino, un boss della periferia romana, e che un giorno si ritrova le stigmate sulle mani, scoprendo di aver ottenuto dei poteri. Il “santo picchiatore”, interpretato da Edoardo Pesce, torna con sei nuovi episodi: dopo la morte del boss Lino, la Città-Palazzo ha bisogno di un nuovo re e per Christian arriva il momento di applicare il suo dono e costruire quel regno predetto dal Biondo. Dovrà imparare cosa significhi passare da piccolo delinquente a santo, da uno dei tanti a punto di riferimento di un’intera comunità, diventando “il re” di Città-Palazzo ed imparando a compiere scelte in nome del bene di tutti. Intanto Matteo, a cui verrà chiesto di schierarsi contro il salvatore di suo figlio, scoprirà la tentazione di giocare per sé. Al suo fianco arriva la Nera, un essere divino determinato ad ostacolare i piani del Biondo. Nemmeno l’essenza divina del Biondo e della Nera riuscirà a controllare o anche solo immaginare che forma assumerà, tra le mura di Città Palazzo, la lotta per la libertà. Disponibile dal 24 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale della seconda stagione di Christian.

Hotel Portofino – stagione 2

Chiudiamo le principali novità di marzo 2023 con la seconda stagione di Hotel Portofino, serie TV in costume britannica ambientata negli anni ’30. Bella Ainsworth, figlia di un ricco industriale inglese, sceglie proprio Portofino per gestire un albergo di lusso, insieme al marito Cecil, alla figlia Alice e al figlio Lucian. I sei nuovi episodi riprendono dove si erano interrotti quelli della prima stagione, durante la quale sono rimaste in sospeso diverse questioni. In questa nuova stagione, gli affari di Cecil graveranno sul futuro dell’Hotel Portofino, mentre nuovi ospiti orienteranno la narrazione attraverso alcuni colpi di scena. Disponibile dal 29 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di lancio di Hotel Portofino.

Altre serie TV da vedere su NOW e Sky On Demand

Law & Order: I due volti della giustizia (stagione 22) – 12 marzo 2023

– 12 marzo 2023 Killing Eve – 21 marzo 2023

Queste le migliori novità tra film, serie TV e originals da vedere su NOW e Sky On Demand a marzo 2023. Se state cercando le novità di altri servizi di streaming potete continuare a seguirci e cliccare sui link qui sotto. Nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

