Le novità Infinity+ di marzo 2023 da vedere tra film, serie TV e originals sono in arrivo. Il popolare servizio di streaming di Mediaset, che include anche i contenuti Mediaset Premium e che si è rinnovato durante la primavera 2021 con la nascita di Mediaset Infinity, è tra i più longevi sul mercato italiano dell’intrattenimento e accoglie anche questo terzo mese dell’anno diversi nuovi contenuti: curiosi di scoprire insieme cosa guardare su Infinity+ nei prossimi giorni?

Se state cercando consigli su cosa vedere su Infinity+ a marzo 2023 siete quindi capitati nel posto giusto: stiamo per proporvi una selezione delle migliori novità tra film, serie TV e contenuti originali in uscita sul catalogo del popolare servizio di streaming. Se siete pronti possiamo partire subito, come sempre dai film.

Cosa guardare su Infinity+ a marzo 2023

Film in uscita su Infinity+

Re Titti (Premiere)

Le novità Infinity+ di marzo 2023 vedono protagonisti alcuni film di animazione, e tra questi spicca Re Titti, che vede in prima fila il celebre canarino giallo dei Looney Tunes. Titti diventa l’erede al trono quando la regina di un’isola paradisiaca scompare. Insieme al canarino ci sono la temeraria Nonnina e l’astuto Silvestro, che faranno di tutto per salvarlo una volta scoperto un misterioso e diabolico complotto segreto per eliminare Titti per sempre. Disponibile dal 3 al 9 marzo 2023 grazie all’iniziativa Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Re Titti.

Black Adam (Premiere)

Tra le novità Infinity+ di marzo 2023 torna Black Adam, film d’azione disponibile per qualche giorno grazie all’iniziativa Premiere. Vede protagonista Dwayne Johnson nei panni dell’anti-eroe della DC Comics, creato da Otto Binder e C. C. Beck nel 1945. Black Adam, il cui vero nome è Teth-Adam o Theo Adam, è un uomo dell’Antico Egitto ridotto in schiavitù e in seguito ucciso, che grazie al potere del mago Shazam ritorna in vita. Gli sono stati conferiti grandi poteri, come forza, agilità e la capacità di volare, ma nonostante queste doti, il suo cuore non è puro. Dopo essere stato a lungo imprigionato, Black Adam viene liberato e deve confrontarsi con i supereroi in vita per capire che, non solo un grande potere, ma anche nobili azioni e sacrificio fanno di un uomo un eroe. Il film è disponibile dal 10 al 16 marzo 2023 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Black Adam.

Tom & Jerry nel selvaggio West (Premiere)

Torniamo all’animazione con Tom & Jerry nel selvaggio West, film che vede protagonista l’iconico duo gatto-topo. I due si trovano nel selvaggio West e decidono di unire le forze per andare in soccorso di una ragazza e di suo fratello, alla ricerca di un modo per salvare il loro ranch da un subdolo uomo d’affari senza scrupoli. A dar loro una mano i tre nipotini di Jerry e la banda di cani della prateria messa insieme da Tom. Riusciranno i due eterni rivali a portare a termine con successo la loro missione mettendo per un attimo da parte i dissidi? Potete scoprirlo dal 17 al 23 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tom & Jerry nel selvaggio West.

Tom & Jerry a Nevelandia (Premiere)

Restiamo ancora sui due popolari personaggi d’animazione con Tom & Jerry a Nevelandia. Il topolino Jerry e il nipotino Tuffy realizzano un pupazzo di neve che per magia diventa vivo e sostiene di chiamarsi Larry. Le condizioni climatiche non sono però destinate a durare, e lo spingeranno verso un’inevitabile fine: i due roditori proveranno a salvare il loro nuovo amico rivolgendosi allo storico rivale, il gatto Tom. Ce la faranno prima dello scongelamento? Il film è disponibile con Premiere dal 17 al 23 marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Tom & Jerry a Nevelandia.

L’immensità (Premiere)

Grazie all’iniziativa Premiere, torna questo mese L’immensità, film drammatico con Penélope Cruz e Vincenzo Amato diretto da Emanuele Crialese. Roma, anni ’70: Clara e Felice si sono appena trasferiti in un nuovo appartamento. Il loro matrimonio è finito: non si amano più, ma non riescono a lasciarsi. A tenerli uniti sono i figli: Adriana (Luana Giuliani), la più grande, ha appena compiuto 12 anni ed è la testimone degli stati d’animo di Clara e delle tensioni crescenti tra i genitori. Rifiuta il suo nome, la sua identità, vuole convincere tutti di essere un maschio e questa sua ostinazione porta il già fragile equilibrio familiare a un punto di rottura. Disponibile dal 24 al 30 marzo 2023 con Premiere. Qui potete vedere il trailer ufficiale di L’immensità.

House Party (Premiere)

Le novità Infinity+ di marzo 2023 includono House Party, remake (o forse meglio reboot) dell’omonimo film del 1990 uscito nelle sale solo poche settimane fa. Due addetti alle pulizie di case di lusso vengono incaricati di occuparsi della villa della superstar dell’NBA Lebron James mentre quest’ultimo è all’estero, ma decidono di prendere una decisione che cambierà le loro vite: organizzano una sontuosa festa, dove la situazione sfuggirà presto dal loro controllo. Quando uno degli anelli del campionato NBA scompare, i due verranno lanciati in una notte selvaggia che non dimenticheranno mai. Disponibile dal 31 marzo al 6 aprile 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di House Party (2023).

Apocalypse Now (in versione originale, Redux e Final Cut)

Tra i film da non perdere durante questo mese di marzo c’è Apocalypse Now, un cult sulla guerra del Vietnam liberamente ispirato al romanzo Cuore di tenebra (di Joseph Conrad) che potete gustarvi nelle versioni originale, Redux (restaurata, allungata di 50 minuti con nuovo montaggio e finale leggermente diverso) e Final Cut (l’edizione definitiva e perfetta, secondo il regista Francis Ford Coppola). 1969: la guerra del Vietnam è al suo apogeo. Il capitano Benjamin L. Willard (Martin Sheen) sta svolgendo delicate missioni segrete per la CIA, portate a temine al prezzo della sua stabilità mentale. Dopo aver fatto rientro a Saigon, viene convocato dal generale Corman (G.D. Spradlin) e del colonnello Lucas (Harrison Ford), che gli assegnano una nuova missione: scovare e uccidere l’americano Walter E. Kurtz (Marlon Brando), che nel cuore della neutrale Cambogia si è autoproclamato capo di un manipolo di sbandati e indigeni. A Willard è assegnato un variegato equipaggio che lo aiuterà a compiere la rischiosa missione. Navigando sul fiume, in prossimità del confine cambogiano, la task force si imbatte nel comandante William ‘Bill’ Kilgore (Robert Duvall), che inonda con ingenti quantità di napalm un villaggio di vietcong. Il viaggio sarà segnato dalla contemplazione dell’atrocità della guerra, dalla violenza, dalla morte, dalla psicosi e dalla futile ricerca di comprendere il senso ultimo del conflitto. Disponibile su Infinity+ nel mese di marzo 2023. Qui potete vedere il trailer ufficiale di Apocalypse Now Final Cut.

Altri film da vedere su Infinity+ a marzo 2023

Il diario di Bridget Jones

Che pasticcio Bridget Jones!

Bridget Jones’s Baby

Hurricane – Allerta uragano

John Wick – Capitolo 2

La casa di famiglia

Terminator – Destino oscuro

Underwater

Serie TV da vedere su Infinity+

Questo mese non sono state riportate novità per quanto riguarda le serie TV su Infinity+. Potete comunque consolarvi con i film lanciati questo mese e con le serie TV proposte nei mesi scorsi, come la settima stagione di DC’s Legends of Tomorrow, la terza stagione di Bob Hearts Abishola, la quarta stagione di Roswell, New Mexico e la quarta stagione di Claws. Siamo certi che nei prossimi mesi saranno rese disponibili ulteriori novità. Vi ricordiamo che sono anche disponibili i contenuti gratuiti del catalogo Mediaset Infinity, come i nuovi episodi della quarta stagione di Station 19.

Queste dunque le migliori novità da vedere su Infinity+ a marzo 2023 tra film, serie TV e originals. Se state cercando le novità di marzo da non perdere su altri servizi di streaming potete cliccare sui link qui sotto e continuare a seguirci: nel frattempo fateci sapere le vostre aspettative e preferenze nel solito box.

