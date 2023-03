Negli ultimi tempi abbiamo avuto modo di dare uno sguardo a diverse informazioni sui prossimi iPhone 15, abbiamo per esempio visto le presunte caratteristiche del modello Pro Max, alcune avvisaglie di quelli che potrebbero essere i colori speciali, nonché una serie di render CAD del modello base, del Plus e del modello Pro.

Proprio grazie a questa serie di render, giungono ora ulteriori considerazioni secondo le quali Apple potrebbe implementare un singolo pulsante a bilanciere per il controllo del volume su iPhone 15 Pro, nonché sostituire il pulsante mute a scorrimento con un pulsante allo stato solido.

Fino agli attuali iPhone 14, Apple ha mantenuto i classici due pulsanti per la regolazione del volume e un pulsante mute a scorrimento, ora da una valutazione più attenta dei render CAD di iPhone 15 Pro, sembra che il modello in questione possa vedere implementate delle soluzioni diverse.

Yeah figured this out. Just can’t figure out what they are gonna look like

Come potete notare dal tweet qui sopra, due dei creatori dei render in questione, Daniel Rotar e Ian Zelbo, concordano entrambi su questa ipotesi, la cui spiegazione si trova nella dichiarazione di Rotar:

Sembra dunque che Rotar abbia confrontato i render CAD dei dispositivi dell’azienda, accorgendosi di come Apple sia solita implementare due pin per ogni pulsante; il fatto che nei render di iPhone 15 Pro siano presenti due pin e non quattro, porta a pensare che verrà implementato un unico tasto a bilanciere per il controllo del volume.

Rotar azzarda inoltre un’altra ipotesi, meno evidente ma pur sempre plausibile, riguardante il selettore mute; secondo lui l’attuale pulsante a scorrimento verrà sostituito da un singolo pulsante sulle versioni Pro di iPhone 15.

Not only that but 100% sure that the mute switch will also switch to a singular press button, rather than the up and down switch that we have now. Take a look at the iPhone 15 Pro CAD VS regular 15 & the inside of the buttons.

— Daniel (@ZONEofTECH) March 2, 2023