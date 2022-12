Finora gli utenti Windows sono stati costretti a ricorrere alla Xbox Game Bar o a strumenti di terze parti per registrare lo schermo del desktop, ma ora Microsoft sta finalmente introducendo questa possibilità su Windows 11.

Microsoft sta ultimando uno strumento integrato per la registrazione dello schermo

La registrazione dello schermo verrà integrata nello strumento di cattura Snipping Tool che rende semplice e veloce l’acquisizione e la condivisione di contenuti dal proprio PC.

La nuova opzione consentirà di registrare l’intero schermo o solo una sezione, ad esempio per registrare una specifica app anziché l’intero display.

Microsoft ha appena iniziato a testare la registrazione dello schermo tramite Snipping Tool nel canale Dev di Windows 11, quindi è probabile che ci vorranno alcune settimane o mesi prima che questo atteso strumento di cattura venga rilasciato a tutti gli utenti che utilizzano Windows 11.

Nella versione stabile di Windows 11 sono in arrivo varie novità, tra le quali una barra di ricerca sulla taskbar, una piccola riprogettazione visiva del menu delle impostazioni, un nuovo pannello per i widget, miglioramenti per il Task Manager e un indicatore VPN.

Potrebbe interessarti: Come aggiornare a Windows 11