Apple CarKey è indubbiamente una delle funzioni più affascinanti e futuristiche lanciate negli ultimi anni dal brand di Cupertino: annunciata nel 2020 alla Worldwide Developers Conference, essa consente di aprire, chiudere e avviare la propria auto tramite un iPhone o Apple Watch trasformando i dispositivi in una chiave dell’auto.

Nonostante il suo innegabile fascino, il servizio ha affrontato alcuni rallentamenti in particolar modo per quanto concerne l’adozione dai vari produttori di autoveicoli: inizialmente, infatti, a goderne sono stati solo alcuni modelli BMW mentre nel corso del 2022 si sono aggiunte altre aziende andando a rimpolpare una lista di produttori ancora fin troppo scarna e limitata ad alcuni modelli BMW, Kia e Hyundai.

Sull’App Store fa la sua comparsa l’app dedicata ai test per Apple CarKey

Ebbene, i colleghi di 9to5mac hanno scovato sull’App Store l’app Car Key Tests dedicata agli sviluppatori aderenti al programma MFi (Made For iPhone) al fine di realizzare, testare e implementare la funzione CarKey sugli autoveicoli dei produttori e con l’obiettivo di accelerare i tempi adozione del servizio.

All’interno dell’app, infatti, è possibile trovare linee guida e istruzioni affinché CarKey funzioni al meglio sul proprio modello. La descrizione presente sull’App Store chiarisce l’intento dell’app:

Ad uso esclusivo dei licenziatari MFi. Usate l’app Car Key Tests per testare e convalidare la connessione, le prestazioni e altri requisiti chiave per il processo di certificazione dei veicoli che incorporano la tecnologia delle chiavi digitali Apple.

Peraltro, come spesso accade per questo tipo di applicazioni, Car Key Tests non è rintracciabile sull’App Store bensì la pagina dedicata è raggiungibile solo attraverso questo link.

Ricordiamo inoltre che Apple CarKey è pienamente compatibile con iPhone e Apple Watch a patto che si trattino di almeno un iPhone 11 o di un Apple Watch Serie 6 rispettivamente per via della presenza del chip U1 grazie al quale non dovrete neanche estrarre lo smartphone dalla tasca o sollevare il polso per interagire con l’auto bensì basterà la sola vicinanza dei suddetti dispositivi.

La comparsa dell’app dedicata ai test su CarKey di Apple dovrebbe dare una spinta al processo di adozione di massa della funzione su numerose automobili di altrettanti brand; vi aggiorneremo qualora dovessero esserci ulteriori novità.

