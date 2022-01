In occasione della Worldwide Developers Conference 2020, Apple ha annunciato la funzionalità CarKey, una sorta di chiave digitale che fa da soluzione che consente agli utenti di sfruttare alcuni modelli di iPhone e Apple Watch per aprire la propria auto dotata di chip U1.

Purtroppo fino a questo momento tale funzionalità è stata utilizzata molto poco, essendo supportata solo da alcuni modelli di BMW ma nei prossimi mesi le cose sono destinate a cambiare.

Ricordiamo che Apple CarKey è una funzionalità studiata per consentire agli utenti di sostituire la chiave fisica della propria auto con il melafonino: è sufficiente tenere il telefono (o l’Apple Watch ad esso accoppiato) vicino alla maniglia della portiera del veicolo, infatti, per aprirlo grazie alla tecnologia NFC.

Inoltre, una volta entrati in auto, inserendo l’iPhone nel lettore NFC o sulla base di ricarica wireless è possibile avviare il motore dell’auto automaticamente (a partire da iPhone 11 non è nemmeno necessario tirare fuori dalla tasca il telefono grazie al chip U1).

Apple CarKey non richiede l’autenticazione per impostazione predefinita (ed Apple tranquillizza gli utenti che la soluzione è resa sicura grazie a un token univoco condiviso tra il telefono e l’auto) ma è comunque possibile stabilire di abilitare l’autenticazione con Face ID o Touch ID per aprire e avviare l’auto con maggior serenità.

Apple CarKey si prepara a sbarcare su nuove auto

Stando a quanto emerso, la funzionalità Apple CarKey è destinata finalmente a espandersi oltre i veicoli di BMW e tra le aziende che avrebbero deciso di sfruttare tale soluzione vi sarebbe anche Hyundai, che entro l’estate dovrebbe renderla disponibile per i suoi modelli della serie Genesis.

Tale partnership tra Apple e Hyundai per CarKey rappresenterebbe una sorta di riavvicinamento tra queste due aziende dopo il “gelo” calato circa un anno fa in seguito alla fuga di notizie sulle trattative in corso relative alla possibile produzione della prima auto elettrica con guida autonoma di Apple da parte del colosso asiatico.

Nelle prossime settimane ne sapremo di più.

