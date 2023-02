Il Mobile World Congress 2023 si avvicina e con esso la presentazione da parte delle aziende di diversi dispositivi, a farla da padrone però non saranno solo smartphone, tablet e dispositivi mobile in generale, il colosso cinese Xiaomi ha infatti annunciato l’intenzione di presentare in occasione della fiera anche due dispositivi “diversi”: CyberOne e CyberDog potrebbero essere pronti per debuttare sui mercati internazionali.

CyberOne e CyberDog hanno già le valige pronte per il Mobile World Congress

I due robot del brand non sono nuovi, Xiaomi ha infatti presentato CyberDog nel 2021, mentre lo scorso anno ha svelato al mondo il suo primo robot umanoide CyberOne.

CyberOne è alto 1,77 metri con un peso di 55 Kg, è in grado di raggiungere una velocità di 3,6 Km/h e mentre cammina può afferrare oggetti con le mani; il robot è in grado di muoversi grazie ad un sistema di 13 articolazioni, che consentono i movimenti attraverso 21 gradi di libertà, le gambe sono azionate da motori con una coppia massima di 300 Nm, mentre per quanto riguarda i motori degli arti superiori questi hanno una coppia massima di 1 Nm.

Il robot umanoide è in grado di vedere in 3D grazie alla dotazione di due telecamere che, unite a due microfoni per l’udito, gli permettono anche di rilevare fino a 45 diverse emozioni umane attraverso l’analisi delle espressioni vocali.

Per quanto riguarda CyberDog invece, il cervello “dell’animale” integra la piattaforma NVIDIA Jetson Xavier NX, un potente sistema di intelligenza artificiale che include 384 CUDA Core, 48 Tensor Core, 6 CPU Carmel ARM e 2 motori di accelerazione di deep learning. La dotazione è notevole, è infatti in grado di percepire e analizzare l’ambiente circostante grazie ad una serie di sensori tattili, fotocamere, sensori a ultrasuoni, moduli GPS e altro.

Ad ogni modo non è ancora chiaro l’intento dell’azienda e per conoscerlo bisognerà attendere il 27 febbraio, non è dato sapere per il momento se l’evento sia solo un modo per pubblicizzare i propri robot in altri mercati, sfruttando un palcoscenico di grande impatto, o se forse significhi che CyberOne e CyberDog possano essere pronti per una produzione su larga scala. Attualmente infatti i due robot non sono in vendita per gli utenti comuni, circa 1000 unità di CyberDog sono state rilasciate a ingegneri, fan e appassionati di robotica per esplorare le possibilità offerte dal robot, mentre CyberOne richiederebbe al momento tra gli 86.000 euro e i 100.000 euro circa per essere prodotto. Che l’azienda abbia trovato il modo di abbassare i costi e avviare una produzione in serie, seppur in quantità limitate? Lo scopriremo presto.

