IKEA VINDSTYRKA, così si chiama il nuovo dispositivo smart compatibile con Matter annunciato oggi dal colosso svedese. Non è il suo primo a sposare il nuovo standard, perché già negli scorsi mesi, ad esempio, aveva portato in Italia l’hub IKEA DIRIGERA.

Si tratta di un sensore intelligente che misura la qualità dell’aria degli interni e permette di monitorarla, un dispositivo smart che arriverà in tutti i mercati in cui IKEA è presente ad aprile. Intanto, scopriamone i principali dettagli.

Caratteristiche tecniche di IKEA VINDSTYRKA

Pian piano Matter sta trovando posto nei nuovi dispositivi smart di vari produttori. Nei giorni scorsi Aqara coi suoi hub, Samsung con SmartThings per iOS, Meross con la sua prima presa e così via. La CSA, gruppo da cui nasce Matter, ha perfino annunciato lo sviluppo di un programma per far sì che i dispositivi sanitari del futuro siano smart e interconnessi fra loro attraverso una piattaforma simile a Matter. Insomma, la strada verso il nuovo standard per l’interoperabilità fra i dispositivi della smart home è spianata, e qui trovate qualche dettaglio in più per approfondire il discorso.

Chiusa questa piccola parentesi, torniamo al nuovo dispositivo di IKEA compatibile con Matter, a VINDSTYRKA. Come dicevamo, è un dispositivo smart che fa da sensore per misurare e monitorare la qualità dell’aria in ambienti interni.

È dotato di un ampio display che include diverse informazioni. Oltre alla temperatura e alla percentuale di umidità, IKEA VINDSTYRKA mostra i livelli di PM 2.5 (il particolato, cioè le polveri sottili le cui particelle hanno dimensioni minori o uguali a 2,5 micron) e di TVOC (indica la concentrazione totale nell’aria di più molecole di composti organici volatili, noti come VOC).

Chi possiede l’hub DIRIGERA citato sopra, può leggere tali valori anche tramite l’app companion IKEA Home Smart, sede dalla quale volendo è possibile anche attivare altri dispositivi intelligenti per rendere la qualità dell’aria migliore, se necessario.

In caso contrario, IKEA VINDSTYRKA può essere usato anche da solo, o in combinazione con il purificatore d’aria STARKVIND, dispositivo con cui si può connettere per far sì che i dispositivi lavorino assieme per garantire la pulizia dell’aria automatizzata (qui per i migliori purificatori dell’aria).

Anche se trascorriamo la maggior parte del nostro tempo al chiuso, molti di noi tendono a dimenticare l’inquinamento dell’aria interna. Con VINDSTYRKA il nostro obiettivo è stato quello di creare un sensore che monitora la qualità dell’aria ad alte prestazione e a prezzi accessibili ha dichiarato Henrik Telander, Product Owner di IKEA.

Ciò nonostante non conosciamo a quale prezzo IKEA VINDSTYRKA sarà disponibile all’acquisto in Italia. Il produttore ha soltanto dichiarato che lo porterà su tutti i mercati IKEA a partire da aprile 2023. Dunque, vi aggiorneremo a tempo debito.

