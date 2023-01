Il panorama della domotica e dei dispositivi della cosiddetta internet of things procede a passo spedito verso l’integrazione con Matter: lo standard che si propone come entità sotto il cui ombrello unificare l’intero settore della domotica complice il supporto di brand illustri come Amazon, Google, Apple e Samsung, per citarne alcuni. A tal proposito, il colosso sudcoreano nelle ultime ore ha aggiornato la propria applicazione SmartThings su iOS introducendo il supporto a Matter ed espandendo, così, le capacità dei propri dispositivi.

Ebbene, questa novità consente all’applicazione di sfruttare Matter per mettere in comunicazione dispositivi di ogni tipo appartenenti a ecosistemi differenti quali Apple HomeKit e SmartThings di Samsung, per fare un esempio.

L’aggiornamento, già disponibile sull’App Store, ha una grandezza di 642 MB, richiede iOS 13 o successivi e supporta tutti gli iPhone a partire dal 6s. L’update non porta in dote nessuna novità aggiuntiva.

I requisiti di SmartThings per supportare Matter

Samsung ha messo a disposizione una pagina di supporto sul proprio sito in cui sono elencati i requisiti che i dispositivi dovranno soddisfare per poter abbracciare Matter e come avviare il processo di commissioning di un dispositivo (procedimento che corrisponde alla fase iniziale di inserimento del dispositivo nella casa intelligente) tramite l’applicazione SmartThings.

In tal senso cambiano anche i requisiti richiesti affinché SmartThings possa ricoprire il ruolo di commissioner (ossia il dispositivo che esegue la procedura iniziale) poiché su iPhone è richiesto iOS 16.2 o successivi mentre per l’applicazione è consigliata almeno la versione 1.6.94.

Analizzati i requisiti software, passiamo all’hardware Samsung richiesto per poter godere dei benefici offerti da Matter. Il fulcro delle operazioni è rappresentato dal Matter Controller: un hub centrale responsabile del controllo dei dispositivi connessi all’interno della rete domestica.

Per quanto concerne l’ecosistema Samsung, il colosso sudcoreano offre l’ottimo SmartThings Hub 2018 (IM6001-V3P01) o l’Aeotec Smart Home Hub i quali sono in grado di fungere da Matter Controller e possono rappresentare un’ottima porta d’ingresso verso la nuova era della domotica.

Potrebbe interessarti anche: Zigbee Direct consentirà di controllare la smart home tramite Bluetooth