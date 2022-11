L’hub per la smart home IKEA DIRIGERA, annunciato lo scorso 25 maggio dal colosso svedese, arriva ufficialmente in Italia con qualche settimana di ritardo rispetto al lancio su altri mercati che è avvenuto nel mese di ottobre (come da programmi).

Se fino a qualche settimana fa, IKEA abbia affidato il controllo di tutti i dispositivi smart a catalogo al gateway TRÅDFRI compatibile con HomeKit, adesso la situazione si fa indubbiamente più interessante, grazie a questo nuovo hub compatibile con gli standard Matter e Zigbee.

IKEA DIRIGERA arriva in Italia: specifiche salienti e prezzo

Il nuovo IKEA DIRIGERA è un hub per la smart home che supporta lo standard Matter, il nuovo protocollo di interoperabilità per la casa intelligente che segnerà il futuro dei dispositivi intelligenti, e va oltre le possibilità offerte dal precedente TRÅDFRI, potendo integrare un numero maggiore di prodotti, provenienti da più segmenti di prodotto.

Oltre al nuovo hub, la multinazionale svedese ha da poco rilasciato la rinnovata app Ikea Home Smart, disponibile sia sul Google Play Store (per i dispositivi Android) che sull’App Store (per i dispositivi iOS): l’app è ora più facile e intuitiva da utilizzare, ed è stata realizzata di proposito per rendere più facile la configurazione di una casa smart e la connessione dei dispositivi all’hub DIRIGERA.

Grazie al nuovo hub, infatti, gli utenti potranno collegare al sistema tutti i loro prodotti smart IKEA e gestirli singolarmente, in accoppiata o in gruppi, per creare diverse scene con funzioni preimpostate dei prodotti smart e sfruttare le maggiori opzioni di personalizzazione per la propria casa smart.

Björn Block, Business Area Manager di IKEA Svezia, aveva così commentato la scelta dell’azienda di presentare un nuovo hub per la smart home:

Abbiamo notato un aumento di interesse nei confronti della casa, in particolare della casa smart, negli ultimi due anni. Le soluzioni e le tecnologie digitali sono diventate parte integrante della nostra vita quotidiana e ora stanno entrando anche nelle nostre case. La casa smart è un’evoluzione della casa che già abitiamo e amiamo. IKEA offre già un vasto assortimento di prodotti smart – dalle casse alle lampade, dai purificatori d’aria alle tende – e in futuro saranno ancora di più.

Capitolo prezzo, IKEA DIRIGERA è acquistabile prezzo i negozi IKEA italiani (anche tramite lo store online) al prezzo di 59,95 euro. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato al lancio ufficiale dello scorso maggio.

