A distanza di quasi due mesi dal lancio sul mercato nord-americano del primo dispositivo dotato del supporto al nuovo standard Matter, Meross annuncia l’arrivo della prima presa intelligente con supporto allo standard anche sul mercato europeo. E per celebrare un evento così importante ha deciso di lanciare una interessante promozione.

Meross MSS315 in promozione

Sono iniziati ieri i preordini di Meross MSS315, la prima presa smart dotata di supporto Matter, e le prime 500 unità, scontate del 50%, sono andate esaurite in pochi minuti, segno del grande interesse suscitato dai nuovi prodotti. Se non siete riusciti ad accaparrarvene una non preoccupatevi, c’è ancora la possibilità di risparmiare in maniera significativa sullo store online.

Grazie al supporto al nuovo standard la presa Meross può funzionare con qualsiasi app o hub, senza che l’utente debba per forza abbinarla a un dispositivo dello stesso produttore. Basta inquadrare il QR Code sulla presa e seguire le istruzioni per configurare il tutto in pochi minuti.

Oltre a permettere l’accensione e lo spegnimento a distanza, la presa Meross MSS315 offre una funzione di monitoraggio dei consumi elettrico sia in tempo reale sia con un grafico storico, così da permettere all’utente di ottimizzarne l’utilizzo e ridurre sia i consumi che l’impatto ambientale.

Potete preordinare Meross MSS315 sullo store ufficiale a questo indirizzo al prezzo di 34,99 dollari invece di 49,99 dollari, con uno sconto quindi pari al 30%.